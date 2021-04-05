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В Красноярском крае проверят информацию об ограблении ветерана
В Красноярском крае проверят информацию об ограблении ветерана
Полицейские начали проверку по факту избиения ветерана Великой Отечественной войны в селе Зыково под Красноярском; прокуратура сообщила, что госпитализация... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:39
2021-04-05T10:39
2021-04-05T11:11
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту избиения ветерана Великой Отечественной войны в селе Зыково под Красноярском; прокуратура сообщила, что госпитализация пожилому мужчине не потребовалась.Ранее журналисты местного телеканала "ТВК" сообщили о нападении неизвестным на ветерана ВОВ Геннадия Губина в его квартире.В настоящее время с потерпевшим работают оперативники уголовного розыска. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.По данным прокуратуры региона, домой к пострадавшему выехал и.о. прокурора Березовского района.По ее информации, две недели назад прокурор навещал пожилого мужчину. В прокуратуре отмечают, что он получает все положенные выплаты и, поскольку живет один, его посещают соцработники.
https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html
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происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту избиения ветерана Великой Отечественной войны в селе Зыково под Красноярском; прокуратура сообщила, что госпитализация пожилому мужчине не потребовалась.
Ранее журналисты местного телеканала "ТВК" сообщили о нападении неизвестным на ветерана ВОВ Геннадия Губина в его квартире.
"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что накануне в с. Зыково Березовского района в одном из многоквартирных жилых домов неустановленное лицо причинило телесные повреждение мужчине 1926 г.р., похитив 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
В настоящее время с потерпевшим работают оперативники уголовного розыска. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
По данным прокуратуры региона, домой к пострадавшему выехал и.о. прокурора Березовского района.
"Пострадавший пожилой мужчина является ветераном и инвалидом ВОВ. Доследственная проверка поставлена на контроль... Состояние ветерана удовлетворительное, госпитализация не потребовалась", - сообщили в прокуратуре.
По ее информации, две недели назад прокурор навещал пожилого мужчину. В прокуратуре отмечают, что он получает все положенные выплаты и, поскольку живет один, его посещают соцработники.