https://ria.ru/20210405/veteran-1604244093.html

В Красноярском крае проверят информацию об ограблении ветерана

В Красноярском крае проверят информацию об ограблении ветерана

Полицейские начали проверку по факту избиения ветерана Великой Отечественной войны в селе Зыково под Красноярском; прокуратура сообщила, что госпитализация... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:39

2021-04-05T10:39

2021-04-05T11:11

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту избиения ветерана Великой Отечественной войны в селе Зыково под Красноярском; прокуратура сообщила, что госпитализация пожилому мужчине не потребовалась.Ранее журналисты местного телеканала "ТВК" сообщили о нападении неизвестным на ветерана ВОВ Геннадия Губина в его квартире.В настоящее время с потерпевшим работают оперативники уголовного розыска. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.По данным прокуратуры региона, домой к пострадавшему выехал и.о. прокурора Березовского района.По ее информации, две недели назад прокурор навещал пожилого мужчину. В прокуратуре отмечают, что он получает все положенные выплаты и, поскольку живет один, его посещают соцработники.

https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html

https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html

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2021

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происшествия