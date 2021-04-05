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Продюсер Вайнштейн обжаловал приговор
Продюсер Вайнштейн обжаловал приговор
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за преступления сексуального характера, обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по своему... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:55
2021-04-05T20:55
харви вайнштейн
лос-анджелес
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за преступления сексуального характера, обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу, сообщает телеканал CNBC.В марте 2020 года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы."Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", - заявил адвокат продюсера Артур Айдала.Среди причин для отмены приговора адвокаты называют нарушение прав Вайнштейна на рассмотрение своего дела беспристрастным жюри. По их словам, председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин" и лгал о ее содержании во время отбора жюри.В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210218/shpitsa-1598034260.html
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харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (штат), сша, в мире

Продюсер Вайнштейн обжаловал приговор

20:55 05.04.2021
 
© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за преступления сексуального характера, обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу, сообщает телеканал CNBC.
В марте 2020 года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы.
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"Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", - заявил адвокат продюсера Артур Айдала.
Среди причин для отмены приговора адвокаты называют нарушение прав Вайнштейна на рассмотрение своего дела беспристрастным жюри. По их словам, председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин" и лгал о ее содержании во время отбора жюри.
В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
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Харви ВайнштейнЛос-АнджелесНью-Йорк (штат)СШАВ мире
 
 
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