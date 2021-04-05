https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604245996.html

Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19

Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19

Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:45

2021-04-05T10:45

2021-04-05T10:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата ", – рассказала вице-мэр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V" проведут в Москве. Такая вакцина формирует иммунитет в зоне носоглотки.Мэр отмечал, что данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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