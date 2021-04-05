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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604245996.html
Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19
Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19
Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:45
2021-04-05T10:45
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анастасия ракова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата ", – рассказала вице-мэр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V" проведут в Москве. Такая вакцина формирует иммунитет в зоне носоглотки.Мэр отмечал, что данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19

10:45 05.04.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата ", – рассказала вице-мэр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V" проведут в Москве. Такая вакцина формирует иммунитет в зоне носоглотки.
Мэр отмечал, что данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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