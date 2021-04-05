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Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19
Власти Москвы назвали сроки исследований назальной вакцины от COVID-19
Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:45
2021-04-05T10:45
2021-04-05T10:45
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анастасия ракова
сергей собянин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Клинические исследования назальной формы вакцины от COVID могут начаться к концу лета в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата ", – рассказала вице-мэр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V" проведут в Москве. Такая вакцина формирует иммунитет в зоне носоглотки.Мэр отмечал, что данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.
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