https://ria.ru/20210405/smi-1604215832.html

Эксперт оценил требование о блокировке сайтов российских СМИ в Латвии

Эксперт оценил требование о блокировке сайтов российских СМИ в Латвии

Призыв Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) к провайдерам с требованием блокировать сайты российских СМИ, является актом цензуры, противоречащим... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T01:12

2021-04-05T01:12

2021-04-05T01:12

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РИГА, 5 апр – РИА Новости. Призыв Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) к провайдерам с требованием блокировать сайты российских СМИ, является актом цензуры, противоречащим Конституции Латвии, рассказал журналистам председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Мулс.По его словам, как бы легально с юридической точки зрения ни выглядел данный призыв, он все равно является актом цензуры.Также эксперт добавил, что NEPLP не пояснил причину блокировки российских ресурсов, что нарушает не только законодательство об электронных СМИ, но и Конституцию."Насколько мне удалось посмотреть те письма, которые были разосланы, в них нет никакой информации, на каком основании это было сделано. В этом случае это не нарушение 21 статьи закона об электронных средствах массовой информации, где четко сказано, что и когда блокировать, это уже нарушение нашей Конституции, где сказано, что цензура в Латвии запрещена. Но, поскольку Национальный Совет начинает ей заниматься, хочется задать вопрос: "А что тогда делать, если нарушается Конституция?" Потому что здесь именно это прослеживается", – сказал он.Ранее Латвия заявила, что закрывает доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов RT. В числе заблокированных сайтов оказались ntv.ru, rus24.tv, teledays.net и rt.com.В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.Девятого февраля национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ", HD Life.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210322/pandemiya-1602399958.html

https://ria.ru/20210222/latviya-1598563926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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