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На Ямале проведут проверку после падения глыбы снега на ребенка
На Ямале проведут проверку после падения глыбы снега на ребенка
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеозаписи, которая запечатлела момент падения на ребенка... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:47
2021-04-05T09:47
2021-04-05T09:54
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеозаписи, которая запечатлела момент падения на ребенка снежной глыбы с крыши здания в городе Губкинский, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Несовершеннолетнего накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям."Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном органе.Свою проверку начало и региональное СУСК РФ. Следователи, как говорится в сообщении ведомства, устанавливают все обстоятельства данного происшествия.Авторы публикаций утверждают, что инцидент с 8-летним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский. По информации местных СМИ, снег сошел на мальчика с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.В администрации города сообщали РИА Новости, что материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру, кроме того, в понедельник в муниципалитете состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний, где этот случай будет обсуждаться.
https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости.
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеозаписи, которая запечатлела момент падения на ребенка снежной глыбы с крыши здания в городе Губкинский, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Несовершеннолетнего накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям.
"Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном органе.
Свою проверку начало и региональное СУСК РФ. Следователи, как говорится в сообщении ведомства, устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
Авторы публикаций утверждают, что инцидент с 8-летним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский. По информации местных СМИ, снег сошел на мальчика с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.
В администрации города сообщали РИА Новости, что материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру, кроме того, в понедельник в муниципалитете состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний, где этот случай будет обсуждаться.