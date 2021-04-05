https://ria.ru/20210405/rebenok-1604234090.html

На Ямале проведут проверку после падения глыбы снега на ребенка

На Ямале проведут проверку после падения глыбы снега на ребенка

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеозаписи, которая запечатлела момент падения на ребенка... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:47

2021-04-05T09:47

2021-04-05T09:54

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеозаписи, которая запечатлела момент падения на ребенка снежной глыбы с крыши здания в городе Губкинский, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Несовершеннолетнего накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям."Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном органе.Свою проверку начало и региональное СУСК РФ. Следователи, как говорится в сообщении ведомства, устанавливают все обстоятельства данного происшествия.Авторы публикаций утверждают, что инцидент с 8-летним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский. По информации местных СМИ, снег сошел на мальчика с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.В администрации города сообщали РИА Новости, что материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру, кроме того, в понедельник в муниципалитете состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний, где этот случай будет обсуждаться.

https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html

https://ria.ru/20210330/led-1603464690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия