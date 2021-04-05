Житель Подмосковья получил 19 лет колонии за детскую порнографию
18:25 05.04.2021 (обновлено: 18:53 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья и его знакомая осуждены по более чем 40 эпизодам изготовления детской порнографии, мужчина занимался этим больше шести лет, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Отмечается, что житель Подмосковья и его знакомая из Нижегородской области в зависимости от степени участия признаны виновными в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей – всего 41 преступление.
"В результате приговором судьи Наро-Фоминского городского суда жителю Московской области назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, а его знакомой в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказала Врадий.
Установлено, что с мая 2011 по сентябрь 2017 года осужденный собирал и самостоятельно изготовлял файлы с детской порнографией, всего за этот период он направил пользователям соцсетей не менее 548 файлов подобного содержания.
Кроме этого, в 2013 году осужденный через соцсеть познакомился с жительницей Нижегородской области, после чего в течение трех лет склонял ее к надругательству над малолетними дочерьми, их фотосъемке для изготовления детской порнографии. Также он и сам неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности ее малолетних дочерей - "в том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку".
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