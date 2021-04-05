Брифинг главы Совета Союза нефтегазопромышленников РФ Юрия Шафраника
6 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА, посвященная ситуации в области энергетики, внешним и внутренним вызовам, в том числе последствиям COVID-19.
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Как решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти отразится на ценах? Можно ли это воспринимать как признак восстановления рынка? Каковы прогнозы по завершению строительства "Северный поток-2"? Как оценивается ситуация в ТЭК России?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти отразится на ценах? Можно ли это воспринимать как признак восстановления рынка? Каковы прогнозы по завершению строительства "Северный поток-2"? Как оценивается ситуация в ТЭК России?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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