https://ria.ru/20210405/neftegazopromyshlennost--1604245858.html

Брифинг главы Совета Союза нефтегазопромышленников РФ Юрия Шафраника

Брифинг главы Совета Союза нефтегазопромышленников РФ Юрия Шафраника

6 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА, посвященная ситуации в области энергетики, внешним и внутренним вызовам, в том числе последствиям COVID-19.

2021-04-05T10:45

2021-04-05T10:45

2021-04-05T10:45

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Задать вопросКак решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти отразится на ценах? Можно ли это воспринимать как признак восстановления рынка? Каковы прогнозы по завершению строительства "Северный поток-2"? Как оценивается ситуация в ТЭК России?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы