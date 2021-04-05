https://ria.ru/20210405/kredity-1604269982.html
Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:31
2021-04-05T12:31
2021-04-05T12:32
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам."Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас: планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции.Он пояснил, что это позволит регионам РФ в этом году не учитывать ограничения по госдолгу, и потенциально большему числу субъектов привлечь короткие бюджетные займы."Появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210405/demografiya-1604221116.html
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщил, что власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам.
"Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас: планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
Он пояснил, что это позволит регионам РФ в этом году не учитывать ограничения по госдолгу, и потенциально большему числу субъектов привлечь короткие бюджетные займы.
"Появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов", - добавил Мишустин.