https://ria.ru/20210405/kredity-1604269982.html

Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов

Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:31

2021-04-05T12:31

2021-04-05T12:32

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам."Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас: планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции.Он пояснил, что это позволит регионам РФ в этом году не учитывать ограничения по госдолгу, и потенциально большему числу субъектов привлечь короткие бюджетные займы."Появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210405/demografiya-1604221116.html

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2021

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михаил мишустин, экономика