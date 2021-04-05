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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604252811.html
В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:14
2021-04-05T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Как ранее сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19, в столице выздоровели ещё 815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 950 658.
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коронавирус в россии, москва, общество, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

11:14 05.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как ранее сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19, в столице выздоровели ещё 815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 950 658.
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 15:37
Гинцбург: вакцина "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заболевания COVID
"В Москве выявлено 1876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 731 человек", — сообщили в штабе.
 
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