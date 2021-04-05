https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604252811.html

В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:14

2021-04-05T11:14

2021-04-05T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Как ранее сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19, в столице выздоровели ещё 815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 950 658.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/sputnik-1604175455.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество, происшествия