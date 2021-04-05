https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604252811.html
В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:14
2021-04-05T11:14
2021-04-05T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1483_1920x0_80_0_0_cf5551c444b3f3ba44f68ec88e155ad2.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 730 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Как ранее сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19, в столице выздоровели ещё 815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 950 658.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/sputnik-1604175455.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1977_1920x0_80_0_0_5140b018777cf9c8e8da6ad42517d5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество, происшествия