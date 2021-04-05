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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604249168.html
В России за сутки 7 052 человека выздоровели после COVID-19
В России за сутки 7 052 человека выздоровели после COVID-19
За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:02
2021-04-05T11:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 211 133", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписано за сутки 816 пациентов, в Москве - 815, в Подмосковье - 511.
москва
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 7 052 человека выздоровели после COVID-19

11:02 05.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 211 133", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге выписано за сутки 816 пациентов, в Москве - 815, в Подмосковье - 511.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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