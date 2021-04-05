https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604249168.html

В России за сутки 7 052 человека выздоровели после COVID-19

В России за сутки 7 052 человека выздоровели после COVID-19

За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:02

2021-04-05T11:02

2021-04-05T11:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 211 133", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписано за сутки 816 пациентов, в Москве - 815, в Подмосковье - 511.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество