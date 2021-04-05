Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210405/khabarovsk-1604223575.html
На завершение долгостроя в Хабаровске выделят более 102 миллионов рублей
На завершение долгостроя в Хабаровске выделят более 102 миллионов рублей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что более 102 миллионов рублей будет выделено на завершение долгостроя на 66 квартир в Хабаровске,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:41
2021-04-05T10:36
хабаровский край
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что более 102 миллионов рублей будет выделено на завершение долгостроя на 66 квартир в Хабаровске, финансирование поступит из Федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков и краевой казны.По данным Дегтярева, "102,221 миллиона рублей будет выделено на то, чтобы завершить самый скандальный и самый старый долгострой на улице Фрунзе в Хабаровске". 85,9 миллиона дает Федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиков, еще 16,4 миллиона рублей поступит из краевой казны."Покупатели 66 квартир, которым обещали новоселье еще в 2005 году, теперь точно дождутся ключей от своего жилья", - написал Дегтярев в Telegram-канале.Он отметил, что понадобится время на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение ПСД, оформление документов от участников ЖСК "Утес" и подбор подрядной организации. "Поручил региональному минстрою не затягивать - чтобы как минимум в августе работа была начата", - резюмировал глава региона.Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". После, на заседании специализированной рабочей группы Дегтярев заявлял, что вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году. Он призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях.По заявлению врио губернатора края, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федсредств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Это станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. За помощью в защите прав жителей региона он обратился также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210331/dolschiki-1603573200.html
https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, общество

На завершение долгостроя в Хабаровске выделят более 102 миллионов рублей

06:41 05.04.2021 (обновлено: 10:36 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что более 102 миллионов рублей будет выделено на завершение долгостроя на 66 квартир в Хабаровске, финансирование поступит из Федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков и краевой казны.
По данным Дегтярева, "102,221 миллиона рублей будет выделено на то, чтобы завершить самый скандальный и самый старый долгострой на улице Фрунзе в Хабаровске". 85,9 миллиона дает Федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиков, еще 16,4 миллиона рублей поступит из краевой казны.
"Покупатели 66 квартир, которым обещали новоселье еще в 2005 году, теперь точно дождутся ключей от своего жилья", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
Он отметил, что понадобится время на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение ПСД, оформление документов от участников ЖСК "Утес" и подбор подрядной организации. "Поручил региональному минстрою не затягивать - чтобы как минимум в августе работа была начата", - резюмировал глава региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 10:30Хабаровский край
Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". После, на заседании специализированной рабочей группы Дегтярев заявлял, что вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году. Он призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях.
По заявлению врио губернатора края, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федсредств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Это станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.
Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. За помощью в защите прав жителей региона он обратился также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 09:41Хабаровский край
В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет
 
Хабаровский крайХабаровскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
12:18Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
12:17В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
Лента новостейМолния