https://ria.ru/20210405/khabarovsk-1604223575.html

На завершение долгостроя в Хабаровске выделят более 102 миллионов рублей

На завершение долгостроя в Хабаровске выделят более 102 миллионов рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что более 102 миллионов рублей будет выделено на завершение долгостроя на 66 квартир в Хабаровске,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:41

2021-04-05T06:41

2021-04-05T10:36

хабаровский край

хабаровск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg

ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что более 102 миллионов рублей будет выделено на завершение долгостроя на 66 квартир в Хабаровске, финансирование поступит из Федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков и краевой казны.По данным Дегтярева, "102,221 миллиона рублей будет выделено на то, чтобы завершить самый скандальный и самый старый долгострой на улице Фрунзе в Хабаровске". 85,9 миллиона дает Федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиков, еще 16,4 миллиона рублей поступит из краевой казны."Покупатели 66 квартир, которым обещали новоселье еще в 2005 году, теперь точно дождутся ключей от своего жилья", - написал Дегтярев в Telegram-канале.Он отметил, что понадобится время на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение ПСД, оформление документов от участников ЖСК "Утес" и подбор подрядной организации. "Поручил региональному минстрою не затягивать - чтобы как минимум в августе работа была начата", - резюмировал глава региона.Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". После, на заседании специализированной рабочей группы Дегтярев заявлял, что вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году. Он призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях.По заявлению врио губернатора края, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федсредств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Это станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. За помощью в защите прав жителей региона он обратился также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210331/dolschiki-1603573200.html

https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, общество