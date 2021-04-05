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В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:47
2021-04-05T17:28
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
донбасс
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе."Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", — написал Кива в своем Telegram-канале в понедельник.Он подчеркнул, что это готовится для "легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям, которых власть боится как своих прямых конкурентов на предстоящих перевыборах в Верховную раду"."Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны — как еще и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит, заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни", — считает депутат.
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

12:47 05.04.2021 (обновлено: 17:28 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.
"Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", — написал Кива в своем Telegram-канале в понедельник.
Он подчеркнул, что это готовится для "легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям, которых власть боится как своих прямых конкурентов на предстоящих перевыборах в Верховную раду".
"Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны — как еще и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит, заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни", — считает депутат.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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