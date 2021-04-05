https://ria.ru/20210405/aviaperevozki-1604294441.html
Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока
Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:46
2021-04-05T14:46
2021-04-05T15:00
россия
дальний восток
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений."Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая."Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства", - говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая.
https://ria.ru/20210315/porucheniya-1601335765.html
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