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Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока
Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:46
2021-04-05T15:00
россия
дальний восток
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений."Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая."Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства", - говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая.
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россия, дальний восток, владимир путин, общество

Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока

14:46 05.04.2021 (обновлено: 15:00 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений.
"Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая.
"Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства", - говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая.
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