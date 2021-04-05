https://ria.ru/20210405/aviaperevozki-1604294441.html

Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока

Путин поручил оценить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:46

2021-04-05T14:46

2021-04-05T15:00

россия

дальний восток

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_91b0f7b37f2806084f222f51e450bcf5.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений."Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая."Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства", - говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая.

https://ria.ru/20210315/porucheniya-1601335765.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, владимир путин, общество