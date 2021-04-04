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В Кемеровской области построят новые магистральные водопроводы
В Кемеровской области построят новые магистральные водопроводы
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:54
2021-04-04T09:54
михаил мишустин
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области, сообщает пресс-служба кабмина."Кемеровская область получит 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.Добавляется, что мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, составляет более 51 миллиарда рублей.
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михаил мишустин, кемеровская область, общество

В Кемеровской области построят новые магистральные водопроводы

09:54 04.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНасосная станция "Мосводоканала"
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Кемеровская область получит 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.
"Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит её потери при транспортировке до потребителей", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, составляет более 51 миллиарда рублей.
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Михаил МишустинКемеровская областьОбщество
 
 
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