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https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604166783.html
Отставные турецкие адмиралы подписали письмо в защиту конвенции Монтре
Отставные турецкие адмиралы подписали письмо в защиту конвенции Монтре
Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:35
2021-04-04T13:36
мраморное море
алексей ерхов
дарданеллы
мевлют чавушоглу
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала "Стамбул" неприемлемы, говорится в открытом письме 103 турецких отставных адмиралов.Как ранее заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, утвержден.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции."В последнее время мы с беспокойством следим за обсуждением темы канала "Стамбул" и конвенция Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Турецкие проливы являются одним из важнейших водных путей в мире и исторически управлялись в соответствии с международными договорами. Последний из этих договоров – конвенция Монтрё - наилучшим образом защищает права Турции", - говорится в письме.Отмечается, что это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и "великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Стамбул, Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы"."Конвенция Монтрё является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", - считают адмиралы."По этим и подобным причинам мы считаем, что следует избегать любых дискуссий и действий, которые могут привести к тому, что конвенция Монтрё станет предметом обсуждения", - говорится в письме.Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона, а также осуждается отход руководства ВС Турции от "пути, намеченного (основателем республики) Мустафой Кемалем Ататюрком".Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20191223/1562739733.html
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мраморное море
дарданеллы
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мраморное море, алексей ерхов, дарданеллы, мевлют чавушоглу, турция, стамбул, в мире

Отставные турецкие адмиралы подписали письмо в защиту конвенции Монтре

13:35 04.04.2021 (обновлено: 13:36 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала "Стамбул" неприемлемы, говорится в открытом письме 103 турецких отставных адмиралов.
Как ранее заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, утвержден.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2019
23 декабря 2019, 18:09
Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.
"В последнее время мы с беспокойством следим за обсуждением темы канала "Стамбул" и конвенция Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Турецкие проливы являются одним из важнейших водных путей в мире и исторически управлялись в соответствии с международными договорами. Последний из этих договоров – конвенция Монтрё - наилучшим образом защищает права Турции", - говорится в письме.
Отмечается, что это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и "великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Стамбул, Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы".
"Конвенция Монтрё является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", - считают адмиралы.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
26 декабря 2019, 12:43
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
"По этим и подобным причинам мы считаем, что следует избегать любых дискуссий и действий, которые могут привести к тому, что конвенция Монтрё станет предметом обсуждения", - говорится в письме.
Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона, а также осуждается отход руководства ВС Турции от "пути, намеченного (основателем республики) Мустафой Кемалем Ататюрком".
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в проливе Босфор Восточный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.03.2017
20 марта 2017, 09:49
Грушко назвал конвенцию Монтре гарантом безопасности в черноморском регионе
 
Мраморное мореАлексей ЕрховДарданеллыМевлют ЧавушоглуТурцияСтамбулВ мире
 
 
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