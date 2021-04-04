Отставные турецкие адмиралы подписали письмо в защиту конвенции Монтре
13:35 04.04.2021 (обновлено: 13:36 04.04.2021)
АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала "Стамбул" неприемлемы, говорится в открытом письме 103 турецких отставных адмиралов.
Как ранее заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, утвержден.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.
"В последнее время мы с беспокойством следим за обсуждением темы канала "Стамбул" и конвенция Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Турецкие проливы являются одним из важнейших водных путей в мире и исторически управлялись в соответствии с международными договорами. Последний из этих договоров – конвенция Монтрё - наилучшим образом защищает права Турции", - говорится в письме.
Отмечается, что это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и "великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Стамбул, Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы".
"Конвенция Монтрё является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", - считают адмиралы.
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"По этим и подобным причинам мы считаем, что следует избегать любых дискуссий и действий, которые могут привести к тому, что конвенция Монтрё станет предметом обсуждения", - говорится в письме.
Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона, а также осуждается отход руководства ВС Турции от "пути, намеченного (основателем республики) Мустафой Кемалем Ататюрком".
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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