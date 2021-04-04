https://ria.ru/20210404/reestr-1604160811.html
В России заработает Единый реестр видов контроля
В России заработает Единый реестр видов контроля
С 1 июля в России начнет работать Единый реестр видов контроля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:28
2021-04-04T12:28
2021-04-04T15:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С 1 июля в России начнет работать Единый реестр видов контроля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Как сообщает пресс-служба правительства, в документе также указан порядок его формирования и ведения.Новый реестр создают в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него включены все виды федерального, регионального и муниципального контроля, их описание и ответственные за это надзорные органы.Данные реестра будут использовать другие информационные системы, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. Таким образом, вся информация о контроле в России станет единообразной и удобной для анализа, а также для принятия на ее основе управленческих решений.Как сказано в сообщении, использование реестра позволит предотвратить как технические ошибки, так и нарушения, связанные с внесением противоречащей нормативным актам информации.Вся информация из реестра будет доступна в интернете: это позволит предпринимателям ознакомиться с описанием каждого вида контроля, а также узнать периодичность проверок их бизнеса."Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу", — заключает пресс-служба правительства.
https://ria.ru/20210215/biometriya-1597519319.html
https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
С 1 июля в России начнет работать Единый реестр видов контроля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба правительства, в документе также указан порядок его формирования и ведения.
Новый реестр создают в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него включены все виды федерального, регионального и муниципального контроля, их описание и ответственные за это надзорные органы.
Данные реестра будут использовать другие информационные системы, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. Таким образом, вся информация о контроле в России станет единообразной и удобной для анализа, а также для принятия на ее основе управленческих решений.
Как сказано в сообщении, использование реестра позволит предотвратить как технические ошибки, так и нарушения, связанные с внесением противоречащей нормативным актам информации.
Вся информация из реестра будет доступна в интернете: это позволит предпринимателям ознакомиться с описанием каждого вида контроля, а также узнать периодичность проверок их бизнеса.
"Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу", — заключает пресс-служба правительства.