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Католическая Пасха

Католическая Пасха

Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:13

2021-04-04T01:13

2021-04-04T01:13

иисус христос

папа римский

римско-католическая церковь

пасха

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Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата в каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю.В 2021 году Пасха у католиков празднуется 4 апреля. Слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", имея значение избавления, перехода от смерти к жизни. Празднование Пасхи у евреев было установлено пророком Моисеем в честь исхода евреев из Египта. Последние евангельские события происходят в дни иудейской Пасхи.В новозаветной церкви Пасха празднуется в память Воскресения Иисуса Христа. Тайная вечеря, страдания и смерть Христа происходили накануне Воскресения Христова, а в первый день седмицы после первого дня еврейской Пасхи Господь воскрес из мертвых.После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом Христом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Иисуса Христа.Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнен в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.Во II веке праздник отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений христианских писателей следует, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова. В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день. В церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью. Большое значение в богослужении имеет пасхальный огонь. Он символизирует Свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.В католическом богослужении на прихрамовой территории разжигается большой костер, от которого перед началом Пасхальной службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем верующим.Пасхал вносят в темный храм под древнейший гимн Exsultet ("Да ликуют"). Этот гимн извещает верующих о воскрешении Христа, а верующие поочередно зажигают от Пасхала свои свечи.В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!", при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен.В Светлое Христово Воскресение после торжественной пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих, пришедшим на площадь. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Поздравление верующим произносится на многих языках.В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет – Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы над смертью.Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг (последний четверг перед Пасхой), чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной пятницы (последняя пятница перед Пасхой), дня выноса Святой Плащаницы и молитвы. Перед Пасхой католики украшают дом цветными салфетками и цветами.В каждой стране существуют свои пасхальные традиции. Во многих странах популярны кондитерские фигурки пасхальных кроликов. В Англии на Пасху едят булочки hot cross buns, на которых глазурью рисуют крест. В Италии на Пасху пекут пасхальный торт из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом, а также сладкий кулич в форме голубя. В Эквадоре в этот день готовят фансеку – суп из 12 видов злаков, которые являются символом двенадцати апостолов. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в Ватикане праздничные мероприятия состоялись без участия верующих. Согласно инструкциям Святого Престола, пасхальные богослужения проходили в сокращенном виде, без зажжения пасхального огня и процессии вокруг храма. В 2021 году в связи с пандемией Пасхальные богослужения также будут проходить с ограниченным участием верующих. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, папа римский, римско-католическая церковь, пасха, ватикан, италия, справки