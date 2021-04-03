https://ria.ru/20210403/velosipedy-1604079185.html

В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов

В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов

Прокат велосипедов и самокатов в столице этой весной начинает работать рекордно рано, самокаты заработают уже с 4 апреля, а велосипеды - с 6 апреля, сообщает... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:22

2021-04-03T12:22

2021-04-03T12:22

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Прокат велосипедов и самокатов в столице этой весной начинает работать рекордно рано, самокаты заработают уже с 4 апреля, а велосипеды - с 6 апреля, сообщает дептранс Москвы в Telegram."Мы запускаем велопрокат и прокат самокатов в этом году рекордно рано. Самокаты заработают уже с воскресенья (4 апреля), а велосипеды - со вторника (6 апреля)... В год пандемии велосипеды и самокаты были очень востребованными - вы сделали почти 8 миллионов поездок, и это рекорд. Поэтому мы решили запустить новый сезон намного раньше - до этого он начинался в конце апреля", - говорится в сообщении.Отмечается, что электросамокаты и велосипеды пользуются все большей популярностью. Прошлогодний краудсорсинговый проект показал, что у жителей есть запрос на велоинфраструктуру. Для курьеров и волонтеров прокат велосипедов останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы."В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов: поставим 67 новых станций, 63 из которых - электрические, а также добавим 1000 велосипедов, 500 из которых также электрические. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201119/puteshestvennik-1585228287.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество