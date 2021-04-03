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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/smertnost-1604054791.html
Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
COVID-19 в феврале текущего года оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, в 2405 случаях он мог привести к смерти, это следует из обнародованных 2... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T02:36
2021-04-03T02:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. COVID-19 в феврале текущего года оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, в 2405 случаях он мог привести к смерти, это следует из обнародованных 2 апреля данных Росстата.По данным ведомства, осложнения, приведшие к смерти, COVID-19 вызвал у 1 954 граждан России, в 5 839 случаях он не являлся главной причиной смерти. При этом в январе от COVID-19 умерли 22,7 тысячи россиян.Таким образом, как отметили в Росстате, уровень смертности от коронавируса в феврале снизился по сравнению с январем во всех четырех группах смертей пациентов с выявленным COVID-19.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет ведомство, с апреля прошлого года в России скончались 225 572 человека с подтвержденным или возможным COVID-19.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась

02:36 03.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины
Медицинские работники в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. COVID-19 в феврале текущего года оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, в 2405 случаях он мог привести к смерти, это следует из обнародованных 2 апреля данных Росстата.
По данным ведомства, осложнения, приведшие к смерти, COVID-19 вызвал у 1 954 граждан России, в 5 839 случаях он не являлся главной причиной смерти. При этом в январе от COVID-19 умерли 22,7 тысячи россиян.
Таким образом, как отметили в Росстате, уровень смертности от коронавируса в феврале снизился по сравнению с январем во всех четырех группах смертей пациентов с выявленным COVID-19.
В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет ведомство, с апреля прошлого года в России скончались 225 572 человека с подтвержденным или возможным COVID-19.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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