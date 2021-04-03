https://ria.ru/20210403/smertnost-1604054791.html

Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась

Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась

COVID-19 в феврале текущего года оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, в 2405 случаях он мог привести к смерти, это следует из обнародованных 2... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T02:36

2021-04-03T02:36

2021-04-03T02:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. COVID-19 в феврале текущего года оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, в 2405 случаях он мог привести к смерти, это следует из обнародованных 2 апреля данных Росстата.По данным ведомства, осложнения, приведшие к смерти, COVID-19 вызвал у 1 954 граждан России, в 5 839 случаях он не являлся главной причиной смерти. При этом в январе от COVID-19 умерли 22,7 тысячи россиян.Таким образом, как отметили в Росстате, уровень смертности от коронавируса в феврале снизился по сравнению с январем во всех четырех группах смертей пациентов с выявленным COVID-19.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет ведомство, с апреля прошлого года в России скончались 225 572 человека с подтвержденным или возможным COVID-19.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост.

https://ria.ru/20210403/autizm-1604054278.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество