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В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро
В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро
В Троице-Измайловском соборе прошла панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, также состоялась... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:16
2021-04-03T14:24
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. В Троице-Измайловском соборе прошла панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.Панихида была организована по просьбе родственников погибших. Также организатором памятных мероприятий выступила национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить".Позже на станции метро "Технологический институт" прошло торжественное возложение цветов к памятной табличке жертв теракта.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что город и метрополитен оказывает поддержку семьям погибших и пострадавших в результате теракта.Дежурная по станции Нина Шмелева рассказала, что в тот день оказалась одной из первых, кто принял поезд, в вагоне которого террорист-смертник взорвал бомбу.Сейчас она также работает дежурной станции "Технологический институт", и каждый рабочий день приходит почтить память тех, кто погиб в тот день.Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника, несколько десятков пассажиров пострадали. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200403/1569518237.html
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санкт-петербург, общество

В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро

14:16 03.04.2021 (обновлено: 14:24 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина возлагает цвет к памятной доске на платформе станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге
Мужчина возлагает цвет к памятной доске на платформе станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. В Троице-Измайловском соборе прошла панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Панихида была организована по просьбе родственников погибших. Также организатором памятных мероприятий выступила национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить".
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Позже на станции метро "Технологический институт" прошло торжественное возложение цветов к памятной табличке жертв теракта.
"Мы будем помнить этот день и погибших людей. Терроризм - это страшно, с ним нужно бороться, расширять агентурную сеть, предупреждать угрозы", - сказал спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что город и метрополитен оказывает поддержку семьям погибших и пострадавших в результате теракта.
Дежурная по станции Нина Шмелева рассказала, что в тот день оказалась одной из первых, кто принял поезд, в вагоне которого террорист-смертник взорвал бомбу.
"Люди выпрыгивали из вагонов и просили о помощи. Мы сразу побежали за носилками, медикаментами, стали оказывать первую помощь. Конечно, мы поняли, что это теракт, но рассуждать было некогда - нужно было спасать людей", - поделилась воспоминаниями Шмелева.
Сейчас она также работает дежурной станции "Технологический институт", и каждый рабочий день приходит почтить память тех, кто погиб в тот день.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника, несколько десятков пассажиров пострадали. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
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