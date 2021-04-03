https://ria.ru/20210403/peterburg-1604088312.html

В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро

В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро

В Троице-Измайловском соборе прошла панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, также состоялась... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:16

2021-04-03T14:16

2021-04-03T14:24

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. В Троице-Измайловском соборе прошла панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.Панихида была организована по просьбе родственников погибших. Также организатором памятных мероприятий выступила национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить".Позже на станции метро "Технологический институт" прошло торжественное возложение цветов к памятной табличке жертв теракта.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что город и метрополитен оказывает поддержку семьям погибших и пострадавших в результате теракта.Дежурная по станции Нина Шмелева рассказала, что в тот день оказалась одной из первых, кто принял поезд, в вагоне которого террорист-смертник взорвал бомбу.Сейчас она также работает дежурной станции "Технологический институт", и каждый рабочий день приходит почтить память тех, кто погиб в тот день.Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника, несколько десятков пассажиров пострадали. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200403/1569518237.html

https://ria.ru/20210319/aviakatastrofa-1601958155.html

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санкт-петербург, общество