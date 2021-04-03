https://ria.ru/20210403/pamyatnik-1604099316.html

СК проверит данные об осквернении памятника псковским десантникам

СК проверит данные об осквернении памятника псковским десантникам

Следственные органы организовали доследственную проверку после публикаций СМИ об осквернении находящегося в городе Остров Псковской области памятника... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:25

2021-04-03T16:25

2021-04-03T16:31

псковская область

шатойский район

остров

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после публикаций СМИ об осквернении находящегося в городе Остров Псковской области памятника десантникам 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибшим в 2000 году в бою с террористами в Чечне, сообщает региональное управление СК."Из опубликованной в СМИ информации следует, что 2 апреля… неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-ой роты в городе Острове… где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.Как информирует следственное ведомство региона, организована доследственная проверка. На место происшествие выезжал руководитель СУСК РФ по Псковской области Петр Крупеня, а также сотрудники отдела криминалистики и территориального следственного отдела.По данным местной газеты "Островские вести", неизвестные вандалы развернули стоящие на постаментах бюсты в другую сторону.Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20210325/pamyatnik-1602860515.html

https://ria.ru/20210318/pamyatnik-1601874521.html

псковская область

шатойский район

остров

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псковская область, шатойский район, остров, общество