"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара

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В кардиохирургическом центре Благовещенска произошел пожар. Врачи были вынуждены продолжать сложную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь пациента. Они поделились впечатлениями о работе в экстремальных условиях и рассказали, как спасались от дыма.