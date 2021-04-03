https://ria.ru/20210403/operatsiya-v-pozhare-1604081075.html
"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара
"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара
В кардиохирургическом центре Благовещенска произошел пожар. Врачи были вынуждены продолжать сложную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь пациента. Они поделились впечатлениями о работе в экстремальных условиях и рассказали, как спасались от дыма.
2021-04-03T12:44
2021-04-03T12:44
2021-04-03T12:44
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604080804_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3fd102a29069b3a85ffc61e783666f8b.jpg
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604080804_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5f6c826c1364b8e2d4bcb5a3cddca354.jpg
"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара
В кардиохирургическом центре Благовещенска произошел пожар. Врачи были вынуждены продолжать сложную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь пациента. Они поделились впечатлениями о работе в экстремальных условиях и рассказали, как спасались от дыма.
2021-04-03T12:44
true
PT1M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, видео
"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара
В кардиохирургическом центре Благовещенска произошел пожар. Врачи были вынуждены продолжать сложную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь пациента. Они поделились впечатлениями о работе в экстремальных условиях и рассказали, как спасались от дыма.
2021-04-03T12:44
true
PT1M23S
"Операция идет, ее закончить нельзя" – как работали врачи во время пожара
В кардиохирургическом центре Благовещенска произошел пожар. Врачи были вынуждены продолжать сложную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь пациента. Они поделились впечатлениями о работе в экстремальных условиях и рассказали, как спасались от дыма.