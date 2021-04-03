https://ria.ru/20210403/melanoma-1604053758.html

Раскрыта опасность поедания апельсинов

Раскрыта опасность поедания апельсинов

Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи. Об этом пишет Express со ссылкой на данные исследователей из Университета Индианы, США. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:57

2021-04-03T01:57

2021-04-03T01:57

наука

меланома

весь мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155555/11/1555551181_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9a1e8ef8c3623b8333c99590bdd04b1b.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи. Об этом пишет Express со ссылкой на данные исследователей из Университета Индианы, США.При включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи вырастает на 63 процента, предупредили ученые. Они считают, что в этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи. По его словам, необходимо пристально следить за родинками — при любом их изменении необходимо срочно обратиться ко врачу. Также Мясников посоветовал обращать внимание на родинки больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.Меланома (рак кожи) – злокачественная опухоль, развивающаяся из развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путем почти во все органы.

https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602124375.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланома, весь мир