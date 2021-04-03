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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210403/melanoma-1604053758.html
Раскрыта опасность поедания апельсинов
Раскрыта опасность поедания апельсинов
Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи. Об этом пишет Express со ссылкой на данные исследователей из Университета Индианы, США. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:57
2021-04-03T01:57
наука
меланома
весь мир
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи. Об этом пишет Express со ссылкой на данные исследователей из Университета Индианы, США.При включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи вырастает на 63 процента, предупредили ученые. Они считают, что в этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи. По его словам, необходимо пристально следить за родинками — при любом их изменении необходимо срочно обратиться ко врачу. Также Мясников посоветовал обращать внимание на родинки больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.Меланома (рак кожи) – злокачественная опухоль, развивающаяся из развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путем почти во все органы.
https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602124375.html
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меланома, весь мир

Раскрыта опасность поедания апельсинов

01:57 03.04.2021
 
CC0 / Amandathibaut / Апельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
CC0 / Amandathibaut /
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи. Об этом пишет Express со ссылкой на данные исследователей из Университета Индианы, США.
При включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи вырастает на 63 процента, предупредили ученые. Они считают, что в этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.
Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил простые правила, которые помогут снизить риск возникновения рака кожи. По его словам, необходимо пристально следить за родинками — при любом их изменении необходимо срочно обратиться ко врачу. Также Мясников посоветовал обращать внимание на родинки больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 15:14
Мясников перечислил симптомы, указывающие на смертельное заболевание
Меланома (рак кожи) – злокачественная опухоль, развивающаяся из развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путем почти во все органы.
 
НаукаМеланомаВесь мир
 
 
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