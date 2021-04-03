https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604073052.html

Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России

Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России

Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:12

2021-04-03T11:12

2021-04-03T11:13

распространение коронавируса

татьяна семенова

михаил мурашко

здоровье - общество

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ.Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост новых больных COVID-19 в России может превысить 15 тысяч. Заболеваемость начнет расти с 4-го числа — сначала на 198 случаев, а потом число зараженных будет увеличиваться в среднем на 570 человек ежедневно.Однако, как уточнили представители кредитной организации, составленная модель демонстрирует сезонный рост заболеваемости: он обусловлен переходом к более теплому, весеннему температурному режиму. При этом речи о третьей волне коронавируса не идет.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции и прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от соблюдения мер предосторожности.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на этой неделе заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.Накануне в России за сутки зафиксировали 8792 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились более 4,5 миллиона человека, почти 100 тысяч пациентов скончались, свыше 4,1 миллиона вылечились.

https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/evropa-1602002020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна семенова, михаил мурашко, здоровье - общество, сбербанк россии, общество