Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604073052.html
Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России
Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России
Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:12
2021-04-03T11:13
распространение коронавируса
татьяна семенова
михаил мурашко
здоровье - общество
сбербанк россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594916312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a72eb4f54c344028853a15445dbe2fbb.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ.Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост новых больных COVID-19 в России может превысить 15 тысяч. Заболеваемость начнет расти с 4-го числа — сначала на 198 случаев, а потом число зараженных будет увеличиваться в среднем на 570 человек ежедневно.Однако, как уточнили представители кредитной организации, составленная модель демонстрирует сезонный рост заболеваемости: он обусловлен переходом к более теплому, весеннему температурному режиму. При этом речи о третьей волне коронавируса не идет.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции и прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от соблюдения мер предосторожности.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на этой неделе заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.Накануне в России за сутки зафиксировали 8792 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились более 4,5 миллиона человека, почти 100 тысяч пациентов скончались, свыше 4,1 миллиона вылечились.
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/evropa-1602002020.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594916312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73dc1e442a93baeb90f2641274c75c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна семенова, михаил мурашко, здоровье - общество, сбербанк россии, общество

Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России

11:12 03.04.2021 (обновлено: 11:13 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя
Отделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ.
Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост новых больных COVID-19 в России может превысить 15 тысяч. Заболеваемость начнет расти с 4-го числа — сначала на 198 случаев, а потом число зараженных будет увеличиваться в среднем на 570 человек ежедневно.
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:24Распространение коронавируса
Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России
Однако, как уточнили представители кредитной организации, составленная модель демонстрирует сезонный рост заболеваемости: он обусловлен переходом к более теплому, весеннему температурному режиму. При этом речи о третьей волне коронавируса не идет.
Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции и прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от соблюдения мер предосторожности.
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на этой неделе заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.
Накануне в России за сутки зафиксировали 8792 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились более 4,5 миллиона человека, почти 100 тысяч пациентов скончались, свыше 4,1 миллиона вылечились.
Вакцинация вакциной Oxford-AstraZeneca в Гватемале - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:40
В ФРГ предупредили, что Европа не выдержит третьей волны COVID-19
 
Распространение коронавирусаТатьяна СеменоваМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоСбербанк РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
11:20В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Лента новостейМолния