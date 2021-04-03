https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604073052.html
Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России
Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в России
Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:12
2021-04-03T11:12
2021-04-03T11:13
распространение коронавируса
татьяна семенова
михаил мурашко
здоровье - общество
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке, комментируя сообщения СМИ.Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост новых больных COVID-19 в России может превысить 15 тысяч. Заболеваемость начнет расти с 4-го числа — сначала на 198 случаев, а потом число зараженных будет увеличиваться в среднем на 570 человек ежедневно.Однако, как уточнили представители кредитной организации, составленная модель демонстрирует сезонный рост заболеваемости: он обусловлен переходом к более теплому, весеннему температурному режиму. При этом речи о третьей волне коронавируса не идет.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции и прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от соблюдения мер предосторожности.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на этой неделе заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.Накануне в России за сутки зафиксировали 8792 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились более 4,5 миллиона человека, почти 100 тысяч пациентов скончались, свыше 4,1 миллиона вылечились.
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html
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татьяна семенова, михаил мурашко, здоровье - общество, сбербанк россии, общество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Говорить о третьей волне пандемии коронавируса преждевременно, подчеркнули в Сбербанке
, комментируя сообщения СМИ.
Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост новых больных COVID-19 в России может превысить 15 тысяч. Заболеваемость начнет расти с 4-го числа — сначала на 198 случаев, а потом число зараженных будет увеличиваться в среднем на 570 человек ежедневно.
Однако, как уточнили представители кредитной организации, составленная модель демонстрирует сезонный рост заболеваемости: он обусловлен переходом к более теплому, весеннему температурному режиму. При этом речи о третьей волне коронавируса не идет.
Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции и прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от соблюдения мер предосторожности.
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова
на этой неделе заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко
, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.
Накануне в России за сутки зафиксировали 8792 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились более 4,5 миллиона человека, почти 100 тысяч пациентов скончались, свыше 4,1 миллиона вылечились.