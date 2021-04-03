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В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека

В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека

В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T19:21

2021-04-03T19:21

2021-04-03T22:14

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.Как позднее уточнили в департаменте транспорта, жертвами оказались водители обеих машин.По данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения."Водитель, управлявший каршерингом, в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", — рассказали в ведомстве.Движение по улице Орджоникидзе в настоящий момент восстановлено.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Такси и каршеринг столкнулись на улице Орджоникидзе в Москве. Кадры с места ДТП Два человека погибли в ДТП с такси и каршерингом рядом с Ленинском проспектом и ТТК в Москве 2021-04-03T19:21 true PT0M22S

Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве 2021-04-03T19:21 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия