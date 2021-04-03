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В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека
В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека
В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T19:21
2021-04-03T19:21
2021-04-03T22:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.Как позднее уточнили в департаменте транспорта, жертвами оказались водители обеих машин.По данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения."Водитель, управлявший каршерингом, в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", — рассказали в ведомстве.Движение по улице Орджоникидзе в настоящий момент восстановлено.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Такси и каршеринг столкнулись на улице Орджоникидзе в Москве. Кадры с места ДТП
Два человека погибли в ДТП с такси и каршерингом рядом с Ленинском проспектом и ТТК в Москве
2021-04-03T19:21
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Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве
Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве
2021-04-03T19:21
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PT2M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
В Москве
при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram
-канале.
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД
по Москве.
Как позднее уточнили в департаменте транспорта, жертвами оказались водители обеих машин.
По данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения.
"Водитель, управлявший каршерингом, в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", — рассказали в ведомстве.
Движение по улице Орджоникидзе в настоящий момент восстановлено.