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В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека
В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека
В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2021
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.Как позднее уточнили в департаменте транспорта, жертвами оказались водители обеих машин.По данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения."Водитель, управлявший каршерингом, в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", — рассказали в ведомстве.Движение по улице Орджоникидзе в настоящий момент восстановлено.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Такси и каршеринг столкнулись на улице Орджоникидзе в Москве. Кадры с места ДТП
Два человека погибли в ДТП с такси и каршерингом рядом с Ленинском проспектом и ТТК в Москве
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Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве
Разбитые такси и каршеринг увозят на эвакуаторе с места ДТП в Москве
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москва, происшествия

В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека

19:21 03.04.2021 (обновлено: 22:14 03.04.2021)
 
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Москве при столкновении такси и автомобиля каршеринга погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.
Как позднее уточнили в департаменте транспорта, жертвами оказались водители обеих машин.
По данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве
"Водитель, управлявший каршерингом, в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", — рассказали в ведомстве.
Движение по улице Орджоникидзе в настоящий момент восстановлено.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга, в котором погибло два человека, на Орджоникидзе в Москве
 
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