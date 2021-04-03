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Пушков предрек США лидерство по социальной деградации
Пушков предрек США лидерство по социальной деградации
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:16
2021-04-03T12:28
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
совет федерации рф
алексей пушков
нью-йорк (штат)
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк.По его словам, следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков по всем Соединенным Штатам.В Штатах активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще десять лет назад она была вне закона по всей стране, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, легализовавшим этот наркотик.Между тем федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "легалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей все равно повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также американцам, которые пытаются продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.
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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), совет федерации рф, алексей пушков, нью-йорк (штат), в мире

Пушков предрек США лидерство по социальной деградации

09:16 03.04.2021 (обновлено: 12:28 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк.
По его словам, следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков по всем Соединенным Штатам.

"С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Штатах активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще десять лет назад она была вне закона по всей стране, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, легализовавшим этот наркотик.
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Между тем федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "легалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей все равно повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также американцам, которые пытаются продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.
 
Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Совет Федерации РФАлексей ПушковНью-Йорк (штат)В мире
 
 
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