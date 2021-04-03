https://ria.ru/20210403/degradatsiya-1604064161.html

Пушков предрек США лидерство по социальной деградации

Пушков предрек США лидерство по социальной деградации

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:16

2021-04-03T09:16

2021-04-03T12:28

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

совет федерации рф

алексей пушков

нью-йорк (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк.По его словам, следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков по всем Соединенным Штатам.В Штатах активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще десять лет назад она была вне закона по всей стране, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, легализовавшим этот наркотик.Между тем федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "легалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей все равно повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также американцам, которые пытаются продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html

нью-йорк (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), совет федерации рф, алексей пушков, нью-йорк (штат), в мире