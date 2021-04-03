Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/belorussiya-1604092792.html
Минск обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция
Минск обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция
Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщила в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:22
2021-04-03T15:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
португалия
белоруссия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0d5bc7ded50870edb603c57812f80714.jpg
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики."С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что из перечня с 5 апреля исключаются три страны - Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. "После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин", - пояснили в пресс-службе.Вместе с тем, по ее данным, в перечень включена Норвегия, ранее исключенная из него, с 5 апреля после посещения этой страны придется соблюдать карантин.Таким образом, в актуализированном списке 143 страны, России в нем нет. Предыдущее обновление списка было в начале марта.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле.
https://ria.ru/20210403/fernandes-1604063202.html
португалия
белоруссия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_95bd71c725225bc6156ade3ce03a0d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, португалия, белоруссия, норвегия, в мире

Минск обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

15:22 03.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
"С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что из перечня с 5 апреля исключаются три страны - Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. "После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем, по ее данным, в перечень включена Норвегия, ранее исключенная из него, с 5 апреля после посещения этой страны придется соблюдать карантин.
Таким образом, в актуализированном списке 143 страны, России в нем нет. Предыдущее обновление списка было в начале марта.
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 09:02Распространение коронавируса
Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус
Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииПортугалияБелоруссияНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния