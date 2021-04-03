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Минск обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция
Минск обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция
Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщила в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:22
2021-04-03T15:22
2021-04-03T15:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
португалия
белоруссия
норвегия
в мире
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики."С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что из перечня с 5 апреля исключаются три страны - Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. "После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин", - пояснили в пресс-службе.Вместе с тем, по ее данным, в перечень включена Норвегия, ранее исключенная из него, с 5 апреля после посещения этой страны придется соблюдать карантин.Таким образом, в актуализированном списке 143 страны, России в нем нет. Предыдущее обновление списка было в начале марта.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле.
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, португалия, белоруссия, норвегия, в мире