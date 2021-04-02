https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html

Подруга рассказала о жене обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга

Подруга рассказала о жене обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга

Жена главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, в убийстве и расчленении которой он обвиняется, была хорошим человеком и грамотным врачом, РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:26

2021-04-02T12:26

2021-04-02T13:27

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Жена главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, в убийстве и расчленении которой он обвиняется, была хорошим человеком и грамотным врачом, рассказала РИА Новости ее подруга Наталья Корнеева."Мы с Иришей (Земченковой) учились 5 лет в одной группе в первом меде (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова)... После института мы с ней работали вместе в институте Отта (НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта)... Ирка была потрясающим человеком, очень положительным, очень солнечным. Она очень умный человек... Она была потомственным врачом, у нее мама - врач акушер-гинеколог", - рассказала Корнеева.Она добавила, что Ирина Земченкова была грамотным врачом и на первое место всегда ставила интересы пациента."Она помогла мне родить младшего сына, она помогла в родах моей невестке. Все было сделано грамотно, профессионально. И ни к какому больше врачу я бы не обращалась, кроме как к ней. Она была профессионалом с большой буквы, таких докторов сейчас, наверное, нужно поискать", - сказала собеседница агентства.Корнеева также рассказала, что Земченкова хотела разводиться с мужем, так как догадывалась о его измене."Конечно, не было в семье все в порядке. Я знала. Но Ира (Земченкова) не любила жаловаться… 21 февраля 2010 года, когда я была у нее в гостях, собралась вся семья – ее мама, папа, и Шура (Земченков), и дети были, ну и тогда она мне сказала: "Все, хватит, надо разводиться". Это было практически накануне ее исчезновения. 22 числа она была на концерте с девочками, а утром 23 февраля позвонили девочки и сказали, что Ириша пропала", - сказала она."Все знали, что у Саши есть другая женщина. Ирина тоже знала. Она умный человек", - добавила Корнеева.Она также отметила, что у них к тому времени было трое детей."Когда Иришка пропала, нас вызывали к следователям. Они также спрашивали про самоубийство. Самоубийство, конечно нет, потому что Ира не тот человек, который кончает жизнь самоубийством. А потом их третья дочь была, по-моему, в третьем классе. А для Иры дети были главным в жизни. Иришка была в детях, поэтому ни о каком самоубийстве речь не шла. Я тоже не верила", - отметила она.Она также рассказала об отношениях Ирины и Александра Земченковых в студенческие годы."Шура учился с нами, он был наш однокурсник… Если Ириша такой солнечный экстраверт, то Шура скорее интроверт. Он упертый, он в себе, но он очень целеустремленный, идущий к цели. В институте мы были в компаниях. А он за Иркой ходил хвостиком. Он был, как ее тень. Все смеялись, что Шура взял Иришку измором", - рассказала Корнеева.Ранее сообщилось, что Земченкову предъявлено обвинение в убийстве жены в 2010 году; по версии следствия, чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры.Как сообщал СК РФ, правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, работавшей врачом в одном из роддомов. Указывается, что 9 декабря 2020 года на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины, который так и не знал, что произошло с его дочерью. Бастрыкин поручил "разработать... дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления".Правоохранители проанализировали показания допрошенных ранее свидетелей, также были выявлены и допрошены новые. Было установлено, что в указанный день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. Во вторник 60-летний Земченков был задержан, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение.Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире дома по улице Чапыгина в ходе ссоры убил супругу, "после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html

https://ria.ru/20210401/prestuplenie-1603855240.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия