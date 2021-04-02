https://ria.ru/20210402/zarazhenie-1603935376.html

В континентальном Китае выявлено 4 случая локального заражения COVID-19

В континентальном Китае выявлено 4 случая локального заражения COVID-19

В континентальной части Китая в четверг было выявлено 4 новых случая локального заражения COVID-19, сообщили в пятницу в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:36

2021-04-02T12:36

2021-04-02T12:36

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здоровье - общество

тайвань

китай

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МОСКВА, 2 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в четверг было выявлено 4 новых случая локального заражения COVID-19, сообщили в пятницу в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.В тот же день также было зафиксировано 5 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19, говорится в ежедневном отчете ведомства.В четверг были выявлены два пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Летальных случаев от этого заболевания зарегистрировано не было.В тот же день 8 пациентов, излечившихся от COVID-19, выписались из больниц в континентальной части Китая.К концу того же дня общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 5305, из которых 5136 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 169 - все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 90226 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 188 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны.В общей сложности 85402 человека покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.В четверг также было выявлено 20 новых бессимптомных носителей коронавируса, 4 из которых были зафиксированы в провинции Юньнань, а остальные прибыли из-за рубежа.По состоянию на конец четверга в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 11480, 48 и 1036 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 205 и 10 человек соответственно.

https://ria.ru/20210401/vaktsinatsiya-1603827968.html

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юньнань, здоровье - общество, тайвань, китай