Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Приложений, с помощью которых можно заработать в интернете, очень много – как универсальные Kwork и Workzilla, так и специализированные площадки, такие как UpWork, которая подходит IT-специалистам. Есть и аналоги таких сервисов, которые легко находятся в поисковиках, рассказал агентству "Прайм" директор по продукту финтех-компании "Деньги Вперед" Наиль Шарипов.
"Если говорить о большинстве таких сервисов, в первую очередь, большая проблема состоит в том, что там очень сложно найти дисциплинированного исполнителя. Если показать себя, как ответственного специалиста, который строго соблюдает договоренности, касаемые сроков и бюджета, то постепенно набираются положительные отзывы и оценки от заказчиков, а уровень репутации растет" – отмечает эксперт.
Размер потенциального заработка напрямую зависит от вашей специальности и квалификации. Как правило, начинающие работники могут получать от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем, в зависимости от опыта и рейтинга, есть шансрассчитывать на суммы до 100 тысяч рублей. "Однако такой заработок будет требовать от вас максимальной вовлеченности, определенного подхода и высокого уровня дисциплины", - предупредил Шарипов.
Заработать больше этой суммы можно, если вы IT-специалист узкого профиля, в этом случае, можно попробовать предложить свои услуги на зарубежных площадках, добавил он.