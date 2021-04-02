https://ria.ru/20210402/zarabotok-1603887208.html

Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете

Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете

Приложений, с помощью которых можно заработать в интернете, очень много – как универсальные Kwork и Workzilla, так и специализированные площадки, такие как... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T03:18

2021-04-02T03:18

2021-04-02T03:18

интернет

технологии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Приложений, с помощью которых можно заработать в интернете, очень много – как универсальные Kwork и Workzilla, так и специализированные площадки, такие как UpWork, которая подходит IT-специалистам. Есть и аналоги таких сервисов, которые легко находятся в поисковиках, рассказал агентству "Прайм" директор по продукту финтех-компании "Деньги Вперед" Наиль Шарипов. Размер потенциального заработка напрямую зависит от вашей специальности и квалификации. Как правило, начинающие работники могут получать от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем, в зависимости от опыта и рейтинга, есть шансрассчитывать на суммы до 100 тысяч рублей. "Однако такой заработок будет требовать от вас максимальной вовлеченности, определенного подхода и высокого уровня дисциплины", - предупредил Шарипов.Заработать больше этой суммы можно, если вы IT-специалист узкого профиля, в этом случае, можно попробовать предложить свои услуги на зарубежных площадках, добавил он.

https://ria.ru/20210325/prilozheniya-1602738691.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, технологии