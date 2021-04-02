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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210402/yamal-1603945406.html
На Ямале многодетные семьи приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов
На Ямале многодетные семьи приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов
Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за два года приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:15
2021-04-02T13:15
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
симферополь
сочи
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за два года приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона."За два года действия в округе программы льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей было приобретено 22 тысячи льготных билетов. Программа поддержки многодетных семей в виде предоставления возможности авиаперелета детям в возрасте от двух до 18 лет к месту отдыха и обратно по льготному тарифу в размере 2500 рублей начала действовать с 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.С 2020 года по решению губернатора округа Дмитрия Артюхова льготным перелетом также могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет - кроме вступивших в брак, которые проходят обучение в очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях страны. Льгота распространяется на все рейсы, выполняемые авиакомпанией "Ямал", в том числе и на новые южные направления.В числе новых рейсов на юг - перелеты из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. С просьбой открыть новые направления к главе региона ранее обращались сами жители."Воспользоваться льготным перелетом можно один раз в год "туда-обратно" по прямому маршруту. Данная программа отлично себя зарекомендовала. Мы считаем, что это хорошее подспорье для многодетных семей. И множество положительных отзывов подтверждают это", - приводятся в сообщении слова директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.Власти отмечают, что для покупки билета не нужно справок. Система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах."Последние два года мы отдыхаем в Крыму. Вылетаем прямым субсидированным рейсом Салехард-Симферополь. В этом году также планируем купить билеты по этой программе. Нам стало значительно проще. Мы считаем, что это огромная поддержка от нашего округа для многодетных семей", - цитирует пресс-служба семью Кугаевских из Салехарда.
https://ria.ru/20210401/kvartiry-1603809654.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, симферополь, сочи, общество

На Ямале многодетные семьи приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов

13:15 02.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за два года приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"За два года действия в округе программы льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей было приобретено 22 тысячи льготных билетов. Программа поддержки многодетных семей в виде предоставления возможности авиаперелета детям в возрасте от двух до 18 лет к месту отдыха и обратно по льготному тарифу в размере 2500 рублей начала действовать с 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.
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С 2020 года по решению губернатора округа Дмитрия Артюхова льготным перелетом также могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет - кроме вступивших в брак, которые проходят обучение в очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях страны. Льгота распространяется на все рейсы, выполняемые авиакомпанией "Ямал", в том числе и на новые южные направления.
В числе новых рейсов на юг - перелеты из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. С просьбой открыть новые направления к главе региона ранее обращались сами жители.
"Воспользоваться льготным перелетом можно один раз в год "туда-обратно" по прямому маршруту. Данная программа отлично себя зарекомендовала. Мы считаем, что это хорошее подспорье для многодетных семей. И множество положительных отзывов подтверждают это", - приводятся в сообщении слова директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.
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Власти отмечают, что для покупки билета не нужно справок. Система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.
"Последние два года мы отдыхаем в Крыму. Вылетаем прямым субсидированным рейсом Салехард-Симферополь. В этом году также планируем купить билеты по этой программе. Нам стало значительно проще. Мы считаем, что это огромная поддержка от нашего округа для многодетных семей", - цитирует пресс-служба семью Кугаевских из Салехарда.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалСимферопольСочиОбщество
 
 
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