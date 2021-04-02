https://ria.ru/20210402/vozmozhnosti-1603811182.html

"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция

"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция

Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:30

2021-04-02T09:30

2021-04-02T09:30

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

москва

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603823197_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7f61d1a0824cc190fea0df367b8d3273.jpg

Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция "Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция 2021-04-02T09:30 true PT240M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, дмитрий мезенцев, москва, минск, белоруссия