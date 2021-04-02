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"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:30
2021-04-02T09:30
2021-04-02T09:30
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
минск
белоруссия
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Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.
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"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
2021-04-02T09:30
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PT240M09S
РИА Новости
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видео, россия, дмитрий мезенцев, москва, минск, белоруссия
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
Торжественное собрание в формате видеомоста Москва
– Минск
на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси
и России, отмечаемому 2 апреля.
2021-04-02T09:30
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