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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/vozmozhnosti-1603811182.html
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:30
2021-04-02T09:30
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
минск
белоруссия
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Торжественное собрание в формате видеомоста Москва – Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.
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москва
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"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
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видео, россия, дмитрий мезенцев, москва, минск, белоруссия
"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция
Торжественное собрание в формате видеомоста МоскваМинск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.
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"Союзное государство: открывая новые возможности". Прямая трансляция

09:30 02.04.2021
 
Читать ria.ru в
Торжественное собрание в формате видеомоста МоскваМинск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.
В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.
 
Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевМоскваМинскБелоруссия
 
 
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