https://ria.ru/20210402/vena-1603966064.html

Заседание комиссии по СВПД пройдет в Вене 6 апреля, сообщили в МИД

Заседание комиссии по СВПД пройдет в Вене 6 апреля, сообщили в МИД

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:00

2021-04-02T15:00

2021-04-02T15:30

михаил ульянов

сша

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вена

иран

в мире

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в Вене в очном формате, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Согласовали, что во вторник в Вене в очном формате пройдёт заседание на уровне политических директоров. Дадут поручение двум группам по снятию санкций и ядерным вопросам - что нужно сделать в практическом плане для того, чтобы восстановить полное выполнение СВПД всеми сторонами", - сказал Ульянов.На вопрос о том, будет ли на заседании плотно обсуждаться возвращение США в сделку, Ульянов сказал: "Фактически, да"."То есть пойдёт экспертная предметная проработка вопроса", - уточнил он.По словам дипломата, самое главное, что от одних слов пытаются перейти к чему-то конкретному, это само по себе позитивно."Ожидание, что начнётся предметная проработка путей полного восстановления выполнения СВПД, что конкретно должно быть сделано, чтобы достичь этой цели. Речь как раз идёт о том, какие шаги должны предпринять все стороны, в первую очередь, Иран и Вашингтон, чтобы сделку была полностью восстановлена", - заключил постпред.

https://ria.ru/20210402/iran-1603947903.html

https://ria.ru/20210402/iran-1603969867.html

сша

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вена

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михаил ульянов, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, в мире