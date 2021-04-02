Заседание комиссии по СВПД пройдет в Вене 6 апреля, сообщили в МИД
15:00 02.04.2021 (обновлено: 15:30 02.04.2021)
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в Вене в очном формате, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Согласовали, что во вторник в Вене в очном формате пройдёт заседание на уровне политических директоров. Дадут поручение двум группам по снятию санкций и ядерным вопросам - что нужно сделать в практическом плане для того, чтобы восстановить полное выполнение СВПД всеми сторонами", - сказал Ульянов.
На вопрос о том, будет ли на заседании плотно обсуждаться возвращение США в сделку, Ульянов сказал: "Фактически, да".
"То есть пойдёт экспертная предметная проработка вопроса", - уточнил он.
По словам дипломата, самое главное, что от одних слов пытаются перейти к чему-то конкретному, это само по себе позитивно.
"Ожидание, что начнётся предметная проработка путей полного восстановления выполнения СВПД, что конкретно должно быть сделано, чтобы достичь этой цели. Речь как раз идёт о том, какие шаги должны предпринять все стороны, в первую очередь, Иран и Вашингтон, чтобы сделку была полностью восстановлена", - заключил постпред.