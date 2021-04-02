https://ria.ru/20210402/vaktsinatsiya-1603904258.html
Гинцбург допустил начало вакцинации подростков "Спутником V"
Гинцбург допустил начало вакцинации подростков "Спутником V"
Подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки "Спутник V", Минздрав в настоящее время прорабатывает вопрос, чтобы... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:04
2021-04-02T10:04
2021-04-02T12:38
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки "Спутник V", Минздрав в настоящее время прорабатывает вопрос, чтобы подключить к вакцинации от COVID-19 эту категорию детей, сообщил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины. Поэтому, насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что в конечном итоге может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", — сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки "Спутник V
", Минздрав в настоящее время прорабатывает вопрос, чтобы подключить к вакцинации от COVID-19 эту категорию детей, сообщил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург
.
"Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины. Поэтому, насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что в конечном итоге может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", — сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.