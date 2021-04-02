В Москве отреагировали на новые санкции СНБО Украины
22:14 02.04.2021 (обновлено: 23:00 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве прокомментировали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против 11 российских компаний, включая Россотрудничество.
Как ранее указывал президент Владимир Зеленский, новые ограничения затронут тех, кто занимается "экономическим терроризмом против Украины". Всего в санкционный список, по данным портала "Украинская правда", вошли 68 компаний, связанных с лицами, причастными к контрабанде. Интернет-издание также перечислило имена десяти людей, попавших под ограничения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила в Facebook, что "испытывает чувство гордости" за Зеленского — "больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики".
"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", — добавила она.
Ранее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко раскритиковал анонс мероприятия агентства, где Шевченко назвали российско-украинским поэтом.
Как заявил РИА Новости информированный источник в Москве, Русский дом — представительство Россотрудничества в Киеве — мешает властям страны бороться с инакомыслием и заниматься "насильственной украинизацией всех сфер общественной жизни". По его словам, "незаконные односторонние санкции, угрозы, дезинформация и пропаганда" — это элементы гибридной войны, которую Украина ведет не только против России, но и против собственного народа.
"Киевские власти скоро будут фамилии для санкций брать из телефонных справочников", — сказал собеседник РИА Новости.
Сам глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что агентство пока не получало от властей Украины официальных уведомлений о санкциях.
"Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности (руководителя представительства. — Прим. ред.). У нее есть дипломатический статус, она формально является сотрудником посольства", — сказал Примаков, добавив, что "в ситуации с украинцами никогда нельзя быть уверенными, что они будут соблюдать закон".
Он подчеркнул, что сейчас агентству важно обеспечить безопасность сотрудницы, а все остальное — "на совести украинских властей".
"Все это начало происходить, когда на площадке Россотрудничества в Киеве читали стихи Тараса Шевченко, а теперь украинцы делают все возможное, чтобы запретить читать стихи Шевченко. Это невероятно горько, обидно и при этом жутко смешно", — сказал он.
Как отметил Примаков, если речь пойдет о возможном закрытии представительства в Киеве, вопрос обсудят в МИД, так как Россотрудничество — его подведомственная структура.