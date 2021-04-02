https://ria.ru/20210402/reaktsiya-1604044746.html

В Москве отреагировали на новые санкции СНБО Украины

В Москве отреагировали на новые санкции СНБО Украины

В Москве прокомментировали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против 11 российских компаний, включая Россотрудничество. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T22:14

2021-04-02T22:14

2021-04-02T23:00

санкции

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

москва

украина

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве прокомментировали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против 11 российских компаний, включая Россотрудничество.Как ранее указывал президент Владимир Зеленский, новые ограничения затронут тех, кто занимается "экономическим терроризмом против Украины". Всего в санкционный список, по данным портала "Украинская правда", вошли 68 компаний, связанных с лицами, причастными к контрабанде. Интернет-издание также перечислило имена десяти людей, попавших под ограничения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила в Facebook, что "испытывает чувство гордости" за Зеленского — "больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики"."Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", — добавила она.Ранее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко раскритиковал анонс мероприятия агентства, где Шевченко назвали российско-украинским поэтом.Как заявил РИА Новости информированный источник в Москве, Русский дом — представительство Россотрудничества в Киеве — мешает властям страны бороться с инакомыслием и заниматься "насильственной украинизацией всех сфер общественной жизни". По его словам, "незаконные односторонние санкции, угрозы, дезинформация и пропаганда" — это элементы гибридной войны, которую Украина ведет не только против России, но и против собственного народа."Киевские власти скоро будут фамилии для санкций брать из телефонных справочников", — сказал собеседник РИА Новости.Сам глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что агентство пока не получало от властей Украины официальных уведомлений о санкциях."Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности (руководителя представительства. — Прим. ред.). У нее есть дипломатический статус, она формально является сотрудником посольства", — сказал Примаков, добавив, что "в ситуации с украинцами никогда нельзя быть уверенными, что они будут соблюдать закон".Он подчеркнул, что сейчас агентству важно обеспечить безопасность сотрудницы, а все остальное — "на совести украинских властей".Как отметил Примаков, если речь пойдет о возможном закрытии представительства в Киеве, вопрос обсудят в МИД, так как Россотрудничество — его подведомственная структура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sanktsii-1602710131.html

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1604014589.html

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, украина