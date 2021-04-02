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Среди погибших и пострадавших при крушении поезда на Тайване россиян нет
Среди погибших и пострадавших при крушении поезда на Тайване россиян нет
Российских граждан среди погибших и пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване нет, говорится в заявлении посольство РФ в Пекине. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:17
2021-04-02T14:17
2021-04-02T14:18
тайвань
в мире
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Российских граждан среди погибших и пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване нет, говорится в заявлении посольство РФ в Пекине."Утром 2 апреля на востоке острова Тайвань при выезде из горного тоннеля сошел с рельсов пассажирский поезд Taroko Express, направлявшийся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун. По имеющейся информации, российских граждан среди погибших и пострадавших в крушении поезда на Тайване нет", - указано в заявлении дипмиссии.Посольство РФ выразило искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим при крушении поезда.Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом. Согласно последним данным местных СМИ, число жертв аварии достигло 54, пострадали 156 человек.
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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване
Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване
2021-04-02T14:17
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РИА Новости
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РИА Новости
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тайвань, в мире