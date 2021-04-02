https://ria.ru/20210402/parkinson-1603888495.html

ДВФУ разрабатывает систему для работы с пациентами с болезнью Паркинсона

ДВФУ разрабатывает систему для работы с пациентами с болезнью Паркинсона

Специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают цифровую платформу, которая при помощи технологий дополненной реальности и... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T05:47

2021-04-02T05:47

2021-04-02T05:47

россия

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают цифровую платформу, которая при помощи технологий дополненной реальности и машинного обучения упростит врачам работу с пациентами, страдающими болезнью Паркинсона, сообщает вуз.Разработкой занимаются в Центре Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR)."Специалисты… разрабатывают цифровую экосистему PN EXPERT для связи врача и пациента на расстоянии с целью сбора информации об изменениях в состоянии человека с момента постановки диагноза, а также моделирования и построения прогноза заболевания. В мае специалисты проведут тестирование разработки на базе Медицинского центра ДВФУ", - говорится в сообщении.По задумке разработчиков, система должна давать возможность непрерывно отслеживать состояние пациента, сообщать ему и родственникам о незаметных на первый взгляд, но важных изменениях. Программа с помощью технологии машинного обучения и системы безмаркерного анализа выделяет ключевые точки на теле человека - в данном случае суставы - на основе видео с любой камеры. На основе таких данных можно будет осуществлять диагностику опорно-двигательного аппарата человека и выявлять патологии.Кроме того, системы безмаркерного анализа, которые используют в PN EXPERT, можно применять и в ортопедии, и в реабилитационной медицине, отмечает вуз.

https://ria.ru/20210205/parkinson-1596259029.html

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россия, дальневосточный федеральный университет, общество