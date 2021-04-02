https://ria.ru/20210402/parkinson-1603888495.html
ДВФУ разрабатывает систему для работы с пациентами с болезнью Паркинсона
ДВФУ разрабатывает систему для работы с пациентами с болезнью Паркинсона
Специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают цифровую платформу, которая при помощи технологий дополненной реальности и... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T05:47
2021-04-02T05:47
2021-04-02T05:47
россия
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают цифровую платформу, которая при помощи технологий дополненной реальности и машинного обучения упростит врачам работу с пациентами, страдающими болезнью Паркинсона, сообщает вуз.Разработкой занимаются в Центре Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR)."Специалисты… разрабатывают цифровую экосистему PN EXPERT для связи врача и пациента на расстоянии с целью сбора информации об изменениях в состоянии человека с момента постановки диагноза, а также моделирования и построения прогноза заболевания. В мае специалисты проведут тестирование разработки на базе Медицинского центра ДВФУ", - говорится в сообщении.По задумке разработчиков, система должна давать возможность непрерывно отслеживать состояние пациента, сообщать ему и родственникам о незаметных на первый взгляд, но важных изменениях. Программа с помощью технологии машинного обучения и системы безмаркерного анализа выделяет ключевые точки на теле человека - в данном случае суставы - на основе видео с любой камеры. На основе таких данных можно будет осуществлять диагностику опорно-двигательного аппарата человека и выявлять патологии.Кроме того, системы безмаркерного анализа, которые используют в PN EXPERT, можно применять и в ортопедии, и в реабилитационной медицине, отмечает вуз.
https://ria.ru/20210205/parkinson-1596259029.html
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россия, дальневосточный федеральный университет, общество
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости.
Специалисты Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
разрабатывают цифровую платформу, которая при помощи технологий дополненной реальности и машинного обучения упростит врачам работу с пациентами, страдающими болезнью Паркинсона, сообщает вуз.
Разработкой занимаются в Центре Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR).
"Специалисты… разрабатывают цифровую экосистему PN EXPERT для связи врача и пациента на расстоянии с целью сбора информации об изменениях в состоянии человека с момента постановки диагноза, а также моделирования и построения прогноза заболевания. В мае специалисты проведут тестирование разработки на базе Медицинского центра ДВФУ", - говорится в сообщении.
По задумке разработчиков, система должна давать возможность непрерывно отслеживать состояние пациента, сообщать ему и родственникам о незаметных на первый взгляд, но важных изменениях. Программа с помощью технологии машинного обучения и системы безмаркерного анализа выделяет ключевые точки на теле человека - в данном случае суставы - на основе видео с любой камеры. На основе таких данных можно будет осуществлять диагностику опорно-двигательного аппарата человека и выявлять патологии.
Кроме того, системы безмаркерного анализа, которые используют в PN EXPERT, можно применять и в ортопедии, и в реабилитационной медицине, отмечает вуз.