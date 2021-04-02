https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html
Матвиенко высоко оценила стратегическое партнерство с Белоруссией
Матвиенко высоко оценила стратегическое партнерство с Белоруссией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила участников торжественного собрания, приуроченного к Дню единению народов Белоруссии и России, и отметила, что... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:51
2021-04-02T11:51
2021-04-02T11:51
союзное государство
валентина матвиенко
совет федерации рф
григорий карасин
белоруссия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила участников торжественного собрания, приуроченного к Дню единению народов Белоруссии и России, и отметила, что стратегическое партнерство двух стран неоднократно помогало совместно противостоять вызовам и угрозам.Текст обращения зачитал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, мероприятие организовано в МИА "Россия Сегодня"."От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю участников торжественного собрания с нашим общим праздником - Днем единения народов России и Белоруссии", - говорится в документе.Спикер подчеркнула, что отношения двух стран всегда отличали нерушимая дружба и братство, на протяжении веков наши страны жили в мире и добрососедстве."Непростые времена закалили единство наших народов", - подчеркнула Матвиенко.Она убеждена, что взаимная заинтересованность в реализации значительного потенциала России и Белоруссии укрепляет позиции двух государств, что позволяет смело смотреть в будущее.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.
https://ria.ru/20210402/putin-1603910408.html
https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, григорий карасин, белоруссия
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
поздравила участников торжественного собрания, приуроченного к Дню единению народов Белоруссии
и России, и отметила, что стратегическое партнерство двух стран неоднократно помогало совместно противостоять вызовам и угрозам.
Текст обращения зачитал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
, мероприятие организовано в МИА "Россия Сегодня".
"От имени Совета Федерации
и от себя лично поздравляю участников торжественного собрания с нашим общим праздником - Днем единения народов России и Белоруссии", - говорится в документе.
Спикер подчеркнула, что отношения двух стран всегда отличали нерушимая дружба и братство, на протяжении веков наши страны жили в мире и добрососедстве.
"Стратегическое партнерство России и Республики Беларусь неоднократно помогало совместно противостоять вызовам и угрозам, а взаимовыгодное сотрудничество способствовало устойчивому социально-экономическому развитию двух стран", - говорится в обращении.
"Непростые времена закалили единство наших народов", - подчеркнула Матвиенко.
Она убеждена, что взаимная заинтересованность в реализации значительного потенциала России и Белоруссии укрепляет позиции двух государств, что позволяет смело смотреть в будущее.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.