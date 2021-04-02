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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603916835.html
В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:18
2021-04-02T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1764, 2. Санкт-Петербург - 708, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области – по два, в Чукотском автономном округе и Туве – по одному.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом

11:18 02.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1764, 2. Санкт-Петербург - 708, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случав отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области – по два, в Чукотском автономном округе и Туве – по одному.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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