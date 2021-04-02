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В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:18
2021-04-02T11:18
2021-04-02T11:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1764, 2. Санкт-Петербург - 708, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области – по два, в Чукотском автономном округе и Туве – по одному.
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