https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603916835.html

В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:18

2021-04-02T11:18

2021-04-02T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1764, 2. Санкт-Петербург - 708, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области – по два, в Чукотском автономном округе и Туве – по одному.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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