Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's Book Day)

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's Book Day), чтобы пробудить любовь к чтению и привлечь внимание к книгам для детей.Андерсен родился в 1805 году. В начале творческого пути он писал стихи, пьесы и водевили, потом романы, но его сочинения не пользовались тогда популярностью. В 1835 году Андерсен написал сказку "Огниво". Вскоре вышло первое собрание его сказок. С тех пор герои творческой фантазии датского писателя путешествуют по всему миру, завоевав сердца миллионов читателей. К лучшим сказкам Андерсена относятся "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Соловей" (1843), "Гадкий утенок" (1843), "Снежная королева" (1844), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847) и др.Международный день детской книги был учрежден в 1967 году по решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY). Инициатором проведения этого праздника стала немецкая писательница, основательница IBBY Йелла Лепман.Каждый год одно из национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором Международного дня книги. Оно определяет тему, приглашает писателя от страны-хозяйки, который становится автором послания к детям, и известного иллюстратора для создания плаката международного дня. Эти материалы используются в дальнейшем для популяризации книг и привлечения к чтению. В 2020 году спонсором Международного дня детской книги выступала Словенская национальная секция IBBY. Для детей планеты в качестве послания писатель Петер Светина написал рассказ "Жажда слов", а художник Дамижан Степанчич нарисовал плакат и вместе с дизайнером Мелитой Рак они смоделировали приглашение в форме куба.В 2021 году спонсором Международного дня книги являются США. Послание к празднику под названием "Музыка слов" в поэтической форме написала американо-кубинская поэтесса Маргарита Энгл, плакат создал художник Роджер Мелло.Один раз в два года Международный совет по детской книге присуждает Премию Ганса Христиана Андерсена автору и иллюстратору, чьи полные произведения внесли важный вклад в детскую литературу. С 1956 года премия вручается автору, с 1966 года – иллюстратору. Премия состоит из золотой медали и диплома. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля в Международный день детской книги.Покровителем Премии Андерсена является королева Дании Маргрете II, а награды спонсируются компанией Nami Island Inc. Номинации на Премию Андерсена производятся национальными секциями IBBY. Лауреатов премии выбирает международное жюри из специалистов по детской литературе. Критерии отбора включают эстетические и литературные качества письма и иллюстраций, а также способность видеть вещи с точки зрения ребенка и способность развивать любопытство и воображение ребенка. В 1976 году премии была удостоена представительница СССР художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина. В 2018 году премией был награжден российский художник-иллюстратор Игорь Олейников.В 2020 году премию получили детская писательница из США Жаклин Вудсон и швейцарская художница Альбертина Зулло.В список номинантов 2022 года вошли представители России – детский поэт и писатель Сергей Махотин и художник-иллюстратор Юлия Гукова.Совет по детской книге России был создан в 1968 году как национальная секция IBBY по инициативе и при участии поэта Сергея Михалкова. Для российских деятелей культуры, связанных в своей профессиональной и творческой деятельности с детской книгой, совет предоставляет возможность участия в международных творческих конкурсах и выставках, поскольку обладает исключительным правом представлять в международных программах IBBY российскую детскую книгу. В России в Международный день детской книги проводятся семинары, круглые столы, выставки и другие мероприятия в области современной литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей. По данным Российской книжной палаты, в 2020 году было издано 99857 книг и брошюр. Наиболее издаваемым детским автором в России в 2020 году является Корней Чуковский, на втором месте – Елена Ульева, на третьем – Вебб Холли, на четвертом – Николай Носов, замыкает пятерку Александр Волков. Весной 2020 года в период самоизоляции спрос у россиян на детские книги вырос на 35,5% в сравнении с зимним периодом 2019 года. В 2020 году, по данным книжного сервиса "ЛитРес", рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы возглавил "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, на втором месте – книга в жанре развивающей и познавательной литературы "Пес по имени Мани" Бодо Шефера, замыкает тройку волшебная зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья". Также в топ-10 популярных детских книг вошли повесть "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, знакомые всем с детства "Сказки" Корнея Чуковского в аудиоформате, аудиокнига "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной, "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова в аудиоверсии в озвучке Алексея Борзунова, сказка "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

