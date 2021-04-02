https://ria.ru/20210402/investproekty-1603960455.html

Белоруссия предложила России участие в инвестиционных проектах

Белоруссия предложила России участие в инвестиционных проектах

Белорусская сторона предлагает РФ участие в инвестиционных проектах строительства в республике азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:09

2021-04-02T15:09

2021-04-02T15:09

союзное государство

белоруссия

брест

экономика

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белорусская сторона предлагает РФ участие в инвестиционных проектах строительства в республике азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги М1, от границы РФ до Бреста, сообщил в пятницу заместитель главы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой."В наших тракторах, комбайнах, грузовиках, других инвестиционных товарах на сегодня около 60% себестоимости приходится именно на российскую составляющую, если учитывать металл, а если добавить энергетику - это еще 10-15%", - сказал Крутой. Он подчеркнул, что этих субъектов хозяйствования "точно не нужно убеждать в правильности интеграционной повестки".Замглавы администрации также считает, что Белоруссии и РФ надо не только сохранять кооперацию промпроизводства, но использовать активнее и совместные союзные программы. Он рассказал, что в России в настоящее время работают более 30 совместных производств по выпуску белорусской техники. "Недавно начали обсуждать совместную сборку карьерных самосвалов "Белаз" в Кемеровской области, проект может стать крупным", - продолжил Крутой, добавив, что Белоруссии и России важно исключить на общем союзном рынке создание дублирующих производств.

https://ria.ru/20210402/sotrudnichestvo-1603955908.html

белоруссия

брест

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белоруссия, брест, экономика