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Союзное государство
https://ria.ru/20210402/investproekty-1603960455.html
Белоруссия предложила России участие в инвестиционных проектах
Белоруссия предложила России участие в инвестиционных проектах
Белорусская сторона предлагает РФ участие в инвестиционных проектах строительства в республике азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:09
2021-04-02T15:09
союзное государство
белоруссия
брест
экономика
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белорусская сторона предлагает РФ участие в инвестиционных проектах строительства в республике азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги М1, от границы РФ до Бреста, сообщил в пятницу заместитель главы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой."В наших тракторах, комбайнах, грузовиках, других инвестиционных товарах на сегодня около 60% себестоимости приходится именно на российскую составляющую, если учитывать металл, а если добавить энергетику - это еще 10-15%", - сказал Крутой. Он подчеркнул, что этих субъектов хозяйствования "точно не нужно убеждать в правильности интеграционной повестки".Замглавы администрации также считает, что Белоруссии и РФ надо не только сохранять кооперацию промпроизводства, но использовать активнее и совместные союзные программы. Он рассказал, что в России в настоящее время работают более 30 совместных производств по выпуску белорусской техники. "Недавно начали обсуждать совместную сборку карьерных самосвалов "Белаз" в Кемеровской области, проект может стать крупным", - продолжил Крутой, добавив, что Белоруссии и России важно исключить на общем союзном рынке создание дублирующих производств.
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белоруссия, брест, экономика

Белоруссия предложила России участие в инвестиционных проектах

15:09 02.04.2021
 
© Фото : "Гродно Азот"Предприятие "Гродно Азот" в Белоруссии
Предприятие Гродно Азот в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : "Гродно Азот"
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белорусская сторона предлагает РФ участие в инвестиционных проектах строительства в республике азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги М1, от границы РФ до Бреста, сообщил в пятницу заместитель главы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Кроме масштабного проекта по атомной станции, мы своим российским коллегам предлагаем участвовать в таких крупных инвестпроектах, как строительство азотного комплекса в "Гродно Азот" и реконструкция белорусского участка дороги М1", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности". При этом он напомнил о тесных связях между предприятиями Белоруссии и России, заявив, что у каждого второго белорусского предприятия есть те или иные кооперационных отношения с российским коллегами.
"В наших тракторах, комбайнах, грузовиках, других инвестиционных товарах на сегодня около 60% себестоимости приходится именно на российскую составляющую, если учитывать металл, а если добавить энергетику - это еще 10-15%", - сказал Крутой. Он подчеркнул, что этих субъектов хозяйствования "точно не нужно убеждать в правильности интеграционной повестки".
Замглавы администрации также считает, что Белоруссии и РФ надо не только сохранять кооперацию промпроизводства, но использовать активнее и совместные союзные программы. Он рассказал, что в России в настоящее время работают более 30 совместных производств по выпуску белорусской техники. "Недавно начали обсуждать совместную сборку карьерных самосвалов "Белаз" в Кемеровской области, проект может стать крупным", - продолжил Крутой, добавив, что Белоруссии и России важно исключить на общем союзном рынке создание дублирующих производств.
"Это большая проблема для наших промышленников", - подчеркнул Крутой. При этом он обратил внимание на важность поддержки работы малых и средних предприятий. "Огромный потенциал для малого бизнеса. Инструменты финансовой и экспортной поддержки этих предприятий, о который зачастую просто не знают, - важно. Пусть наверху мы говорим о крупных проектах, но если на среднем и низовом уровне будут (успешно – ред.) работать именно эти компании, мы синергетический эффект получим гораздо больше", - подчеркнул Крутой.
Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 14:17Союзное государство
Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере
 
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