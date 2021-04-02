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Россия подготовила обращение в годовщину начала Великой Отечественной
Россия подготовила обращение в годовщину начала Великой Отечественной
Россия подготовила обращение глав государств СНГ к мировому сообществу по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, оно будет вынесено на ближайший... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:15
2021-04-02T14:15
2021-04-02T14:15
великая отечественная война (1941-1945)
сергей лавров
снг
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия подготовила обращение глав государств СНГ к мировому сообществу по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, оно будет вынесено на ближайший саммит СНГ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В этом году мы отмечаем одну из самых скорбных в истории наших стран - 80-летие начала Великой Отечественной войны. По этому поводу РФ предложила подготовить проект обращения глав государств СНГ к нашим народам и мировой общественности", - сказал он после заседания Совета министров иностранных дел СНГ."Мы такой текст подготовили, признательны за его поддержку, он будет вынесен на ближайший саммит СНГ, и, наверное, сделаем так, чтобы это обращение было подписано до 22 июня", - отметил Лавров.
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великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, снг, общество