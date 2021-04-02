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Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T00:54
2021-04-02T00:59
ситуация на украине
россия
донбасс
юрий бойко
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который допустил ремарку о российском лидере Владимире Путине, вести переговоры в "нормандском формате" по Донбассу нельзя.Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью.
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ситуация на украине, россия, донбасс, юрий бойко, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу

00:54 02.04.2021 (обновлено: 00:59 02.04.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который допустил ремарку о российском лидере Владимире Путине, вести переговоры в "нормандском формате" по Донбассу нельзя.

"Я думаю, что Байдена этим вопросом журналисты просто подловили. А что касается ответа на вопрос (является ли Путин "убийцей" - ред.), а как вы собираетесь вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то или обзывать?" - заявил Бойко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 15:36
Лавров сожалеет, что Байден не согласился на разговор с Путиным
Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью.
 
Ситуация на УкраинеРоссияДонбассЮрий БойкоДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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