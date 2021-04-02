Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
00:54 02.04.2021 (обновлено: 00:59 02.04.2021)
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который допустил ремарку о российском лидере Владимире Путине, вести переговоры в "нормандском формате" по Донбассу нельзя.
"Я думаю, что Байдена этим вопросом журналисты просто подловили. А что касается ответа на вопрос (является ли Путин "убийцей" - ред.), а как вы собираетесь вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то или обзывать?" - заявил Бойко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью.