https://ria.ru/20210402/donbass-1603883782.html

Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу

Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:54

2021-04-02T00:54

2021-04-02T00:59

ситуация на украине

россия

донбасс

юрий бойко

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что с такой позицией, как у президента США Джо Байдена, который допустил ремарку о российском лидере Владимире Путине, вести переговоры в "нормандском формате" по Донбассу нельзя.Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью.

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603808461.html

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донбасс

сша

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ситуация на украине, россия, донбасс, юрий бойко, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире