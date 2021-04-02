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Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят
Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:04
2021-04-02T10:35
василий орлов
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске."Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", - написал Орлов в Telegram-канале.Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии загорелась днем в Благовещенске, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Мэр города Олег Имамеев рассказал, что, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперируют пациента. Позже ГУМЧС сообщило, что операция успешно завершена.
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василий орлов, амурская область, благовещенск, происшествия

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят

10:04 02.04.2021 (обновлено: 10:35 02.04.2021)
 
© Фото : @va.orlov/InstagramОперация в кардиохирургическом центре в Благовещенске во время пожара
Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске во время пожара - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : @va.orlov/Instagram
Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске во время пожара
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске.
"Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", - написал Орлов в Telegram-канале.
В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 07:50
Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии загорелась днем в Благовещенске, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Мэр города Олег Имамеев рассказал, что, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперируют пациента. Позже ГУМЧС сообщило, что операция успешно завершена.
 
Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
 
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