https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603904376.html

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:04

2021-04-02T10:04

2021-04-02T10:35

василий орлов

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске."Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", - написал Орлов в Telegram-канале.Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии загорелась днем в Благовещенске, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Мэр города Олег Имамеев рассказал, что, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперируют пациента. Позже ГУМЧС сообщило, что операция успешно завершена.

https://ria.ru/20210402/pozhar-1603891913.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, благовещенск, происшествия