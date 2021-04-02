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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Банк России с 2 апреля отозвал лицензию у коммерческого банка Геобанк (Москва) и у АО "Майкопбанк" (Майкоп). РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:47
2021-04-02T10:28
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк России с 2 апреля отозвал лицензию у коммерческого банка Геобанк (Москва) и у АО "Майкопбанк" (Майкоп).В сообщении регулятора говорится, что Геобанк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Из-за этого Центральный банк применял к нему разные санкции, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, банк полностью утратил собственные средства.В релизе также отмечается, что Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании договоров, которые учитывали на балансе с нарушениями. Помимо этого, банк несвоевременно отражал в бухгалтерском учете соответствующие расходы.Майкопбанк, в свою очередь, занижал величину необходимых резервов на возможные потери по ссудам, а также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел. Более половины портфеля организации составляли проблемные кредиты.По величине активов, согласно данным ЦБ, Майкопбанк на 1 марта занимал 321-е место в банковской системе России, Геобанк — 354-е.Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся с 16 апреля.
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центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

08:47 02.04.2021 (обновлено: 10:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк России с 2 апреля отозвал лицензию у коммерческого банка Геобанк (Москва) и у АО "Майкопбанк" (Майкоп).
В сообщении регулятора говорится, что Геобанк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Из-за этого Центральный банк применял к нему разные санкции, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, банк полностью утратил собственные средства.
В релизе также отмечается, что Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании договоров, которые учитывали на балансе с нарушениями. Помимо этого, банк несвоевременно отражал в бухгалтерском учете соответствующие расходы.
Майкопбанк, в свою очередь, занижал величину необходимых резервов на возможные потери по ссудам, а также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел. Более половины портфеля организации составляли проблемные кредиты.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Майкопбанк на 1 марта занимал 321-е место в банковской системе России, Геобанк — 354-е.
Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся с 16 апреля.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:32
Центробанк отозвал лицензию у КБ "Мегаполис"
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
 
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