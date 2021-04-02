Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/avariya-1603916690.html
Жители оренбургского Новотроицка остались без воды из-за аварии
Жители оренбургского Новотроицка остались без воды из-за аварии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка, где из-за коммунальной аварии отключили... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:17
2021-04-02T11:17
денис паслер
оренбургская область
новотроицк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149497/33/1494973332_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_980509ec80144fc32a79922d5c24b9e3.jpg
УФА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка, где из-за коммунальной аварии отключили водоснабжение в более чем трех тысячах домах и социальных объектах, сообщили в пресс-службе главы региона.Ранее сообщалось, что 1 апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС."Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - цитирует Паслера пресс-служба, отмечая, что теперь в каждом квартале машина с водой будет стоять по часу.По данным властей области, в больницах города нет нехватки воды, они используют резервуар на 15 тонн и имеют в запасе около 10 тонн бутилированной воды.Отмечается, что местные власти с прокуратурой следят за уровнем цен на воду и пока не зафиксировали завышения.Ликвидация аварии на очистных сооружениях продолжается. "За ночь удалось более чем в два раза увеличить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену - ее проведут оперативно, как только позволит уровень воды", - пояснили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20201223/voronezh-1590604268.html
оренбургская область
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149497/33/1494973332_54:0:1385:998_1920x0_80_0_0_bcee9493f50c0f3d8ada1ece6577772e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, оренбургская область, новотроицк, происшествия

Жители оренбургского Новотроицка остались без воды из-за аварии

11:17 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате. Архивное фото
Кран в ванной комнате. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
УФА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка, где из-за коммунальной аварии отключили водоснабжение в более чем трех тысячах домах и социальных объектах, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что 1 апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС.
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 17:01
Авария оставила без отопления и горячей воды 60 домов в центре Воронежа
"Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - цитирует Паслера пресс-служба, отмечая, что теперь в каждом квартале машина с водой будет стоять по часу.
По данным властей области, в больницах города нет нехватки воды, они используют резервуар на 15 тонн и имеют в запасе около 10 тонн бутилированной воды.
"Больше тысячи маломобильных новотройчан живут в зоне аварии, социальные службы и волонтеры помогают доставлять им воду на дом. Также в магазины доставляют весь запас воды, который есть на складе местного производителя, и везут из соседних городов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Отмечается, что местные власти с прокуратурой следят за уровнем цен на воду и пока не зафиксировали завышения.
Ликвидация аварии на очистных сооружениях продолжается. "За ночь удалось более чем в два раза увеличить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену - ее проведут оперативно, как только позволит уровень воды", - пояснили в пресс-службе.
 
Денис ПаслерОренбургская областьНовотроицкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg рассказало о восстановлении экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
01:12В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
Лента новостейМолния