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Жители оренбургского Новотроицка остались без воды из-за аварии
Жители оренбургского Новотроицка остались без воды из-за аварии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка, где из-за коммунальной аварии отключили... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:17
2021-04-02T11:17
2021-04-02T11:17
денис паслер
оренбургская область
новотроицк
происшествия
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УФА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка, где из-за коммунальной аварии отключили водоснабжение в более чем трех тысячах домах и социальных объектах, сообщили в пресс-службе главы региона.Ранее сообщалось, что 1 апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС."Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - цитирует Паслера пресс-служба, отмечая, что теперь в каждом квартале машина с водой будет стоять по часу.По данным властей области, в больницах города нет нехватки воды, они используют резервуар на 15 тонн и имеют в запасе около 10 тонн бутилированной воды.Отмечается, что местные власти с прокуратурой следят за уровнем цен на воду и пока не зафиксировали завышения.Ликвидация аварии на очистных сооружениях продолжается. "За ночь удалось более чем в два раза увеличить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену - ее проведут оперативно, как только позволит уровень воды", - пояснили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20201223/voronezh-1590604268.html
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денис паслер, оренбургская область, новотроицк, происшествия
УФА, 2 апр - РИА Новости.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
получает жалобы на недостаточный подвоз воды от жителей Новотроицка
, где из-за коммунальной аварии отключили водоснабжение в более чем трех тысячах домах и социальных объектах, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что 1 апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС.
"Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - цитирует Паслера пресс-служба, отмечая, что теперь в каждом квартале машина с водой будет стоять по часу.
По данным властей области, в больницах города нет нехватки воды, они используют резервуар на 15 тонн и имеют в запасе около 10 тонн бутилированной воды.
"Больше тысячи маломобильных новотройчан живут в зоне аварии, социальные службы и волонтеры помогают доставлять им воду на дом. Также в магазины доставляют весь запас воды, который есть на складе местного производителя, и везут из соседних городов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Отмечается, что местные власти с прокуратурой следят за уровнем цен на воду и пока не зафиксировали завышения.
Ликвидация аварии на очистных сооружениях продолжается. "За ночь удалось более чем в два раза увеличить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену - ее проведут оперативно, как только позволит уровень воды", - пояснили в пресс-службе.