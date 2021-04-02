Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210402/armeniya-1603913899.html
В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе
В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе
Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:01
2021-04-02T11:01
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891387_0:265:3068:1991_1920x0_80_0_0_81085a6cb793d00fce216ab1954302d8.jpg
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в целом остается напряженной."В целом в регионе обстановка достаточно напряженная, на границе относительная стабильность, инцидентов как таковых почти нет. Но в целом общая напряженность продолжается и влияет на нашу пограничную службу и повседневную жизнь", - сказал Давтян журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в четверг президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.
https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html
https://ria.ru/20210322/karabakh-1602405160.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891387_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_69d7004a99930ecd1ee11b6e6e6322f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе

11:01 02.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в целом остается напряженной.
"В целом в регионе обстановка достаточно напряженная, на границе относительная стабильность, инцидентов как таковых почти нет. Но в целом общая напряженность продолжается и влияет на нашу пограничную службу и повседневную жизнь", - сказал Давтян журналистам.
Российские миротворцы в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 07:35
Ереван рассчитывает, что миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в четверг президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 22:43Ситуация в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе прокомментировали сообщения о выводе армянских войск
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg рассказало о восстановлении экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
01:12В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
Лента новостейМолния