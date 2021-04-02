https://ria.ru/20210402/armeniya-1603913899.html

В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе

В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе

Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:01

2021-04-02T11:01

2021-04-02T11:01

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в целом остается напряженной."В целом в регионе обстановка достаточно напряженная, на границе относительная стабильность, инцидентов как таковых почти нет. Но в целом общая напряженность продолжается и влияет на нашу пограничную службу и повседневную жизнь", - сказал Давтян журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в четверг президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.

https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

https://ria.ru/20210322/karabakh-1602405160.html

москва

азербайджан

армения

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ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире