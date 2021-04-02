В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что ситуация на границах страны относительно стабильная, однако обстановка в регионе в целом остается напряженной.
"В целом в регионе обстановка достаточно напряженная, на границе относительная стабильность, инцидентов как таковых почти нет. Но в целом общая напряженность продолжается и влияет на нашу пограничную службу и повседневную жизнь", - сказал Давтян журналистам.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в четверг президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.