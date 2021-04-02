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Биография Рената Акчурина
Биография Рената Акчурина
Российский кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане (Узбекистан). РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:12
2021-04-02T01:12
ренат акчурин
справки
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Российский кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане (Узбекистан). Окончив школу, в 1964 году поступил в Андижанский медицинский институт, в 1968 году перевелся в 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова (ныне Сеченовский университет), который окончил в 1971 году. С 1971 года работал участковым врачом-терапевтом, в 1972-1973 годах – врачом-травматолог Реутовской городской больницы Московской области, по совместительству хирургом городской больницы №70 города Москвы и травматологом в Балашихинской районной больнице Московской области. В 1973 году Ренат Акчурин был зачислен в клиническую ординатуру по хирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР (с 1980 года – Всесоюзный научный центр хирургии Академии медицинских наук (АМН) СССР, ныне – Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского). После ее окончания в марте 1975 года принят на должность младшего научного сотрудника в научно-исследовательскую группу (в дальнейшем – отделение) по микрохирургии сосудов Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии. В 1978 году Ренат Акчурин защитил кандидатскую диссертацию на тему "Организация и показания к микрохирургической реплантации пальцев", в 1985 году – докторскую диссертацию. С 1978 года работал старшим научным сотрудником отделения экстренной микрохирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии. Ренат Акчурин является соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти, пересадке кожно-мышечных лоскутов взамен мышечных и кожных дефектов шеи, предплечья, нижних конечностей. С 1984 года по предложению академика Евгения Чазова Акчурин стал специализироваться в области кардиохирургии, был направлен на стажировку в клинику хирурга Майкла Дебейки (Хьюстон, США). После возвращения из США назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (до 1975 года – НИИ Кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР, с 1988 года – Научно-исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения СССР, с 1990-х годов – Российский кардиологический научно-производственный комплекс (РКНПК), с 2017 года – Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии (НМИЦ Кардиологии) Минздрава РФ). С 2009 года Акчурин является заместителем генерального директора, руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России. Ренат Акчурин известен как специалист в области микрохирургии. Основные его научные результаты: внедрение микрохирургии при операциях на сердце; разработка и совершенствование сложных хирургических вмешательств при сочетанных операциях на сердце и сосудах у лиц преклонного возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (в том числе и онкозаболеваниями); развитие эндоваскулярных методов в лечении аневризм аорты и ее ветвей; освоение и внедрение нового направления сердечно-сосудистой хирургии – гибридных вмешательств при клапанной патологии сердца или атеросклеротическом поражении магистральных сосудов. Впервые в Европе он внедрил операционный микроскоп и микрохирургическую технику в коронарную хирургию. Кроме того, впервые в стране создал школу отечественной коронарной микрохирургии.Ренат Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. Он является автором около 500 научных работ, из них восемь монографий и 15 авторских свидетельств. Акчурин – профессор по специальности "сердечно-сосудистая хирургия" (1991), академик РАН (2011), почетный академик Академий наук Башкортостана и Татарстана, ряда других академий, иностранный член Национальной академии наук Казахстана.Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (2004), почетный профессор Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (2009). Ренат Акчурин – лауреат Государственной премии СССР (1982) и Государственной премии РФ (2001). В 2004 году за участие в создании отечественного стабилизатора миокарда для операций коронарного шунтирования на работающем сердце Ренат Акчурин был награжден премией Правительства РФ и премиями Гран-при на Всемирных выставках изобретений и новаций, проходивших в Цюрихе (Швейцария), Брюсселе (Бельгия) и Сеуле (Южная Корея). Среди наград Акчурина орден Почета (1996), орден Дружбы (2016), общественный орден Орла III степени (1997), орден Командора (Перу, 2000), международный орден имени Пола Харриса неправительственной организации Rotary International (1998), золотая медаль обществ изобретений Польши и Венгрии и др. Ренат Акчурин – президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, член научного совета Всемирного общества ангиологов, Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии. Член редакционного совета журнала "Вестник хирургии им. И.И. Грекова", журнала REJR (Российский электронный журнал лучевой диагностики). Ренат Акчурин женат, двое сыновей – Максим (1973 года рождения) и Андрей (1978-2004). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ренат акчурин, справки

Биография Рената Акчурина

01:12 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРенат Акчурин
Ренат Акчурин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане (Узбекистан).
Окончив школу, в 1964 году поступил в Андижанский медицинский институт, в 1968 году перевелся в 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова (ныне Сеченовский университет), который окончил в 1971 году.
С 1971 года работал участковым врачом-терапевтом, в 1972-1973 годах – врачом-травматолог Реутовской городской больницы Московской области, по совместительству хирургом городской больницы №70 города Москвы и травматологом в Балашихинской районной больнице Московской области.
В 1973 году Ренат Акчурин был зачислен в клиническую ординатуру по хирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР (с 1980 года – Всесоюзный научный центр хирургии Академии медицинских наук (АМН) СССР, ныне – Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского). После ее окончания в марте 1975 года принят на должность младшего научного сотрудника в научно-исследовательскую группу (в дальнейшем – отделение) по микрохирургии сосудов Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии.
В 1978 году Ренат Акчурин защитил кандидатскую диссертацию на тему "Организация и показания к микрохирургической реплантации пальцев", в 1985 году – докторскую диссертацию.
С 1978 года работал старшим научным сотрудником отделения экстренной микрохирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии. Ренат Акчурин является соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти, пересадке кожно-мышечных лоскутов взамен мышечных и кожных дефектов шеи, предплечья, нижних конечностей.
С 1984 года по предложению академика Евгения Чазова Акчурин стал специализироваться в области кардиохирургии, был направлен на стажировку в клинику хирурга Майкла Дебейки (Хьюстон, США). После возвращения из США назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (до 1975 года – НИИ Кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР, с 1988 года – Научно-исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения СССР, с 1990-х годов – Российский кардиологический научно-производственный комплекс (РКНПК), с 2017 года – Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии (НМИЦ Кардиологии) Минздрава РФ).
С 2009 года Акчурин является заместителем генерального директора, руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России.
Ренат Акчурин известен как специалист в области микрохирургии. Основные его научные результаты: внедрение микрохирургии при операциях на сердце; разработка и совершенствование сложных хирургических вмешательств при сочетанных операциях на сердце и сосудах у лиц преклонного возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (в том числе и онкозаболеваниями); развитие эндоваскулярных методов в лечении аневризм аорты и ее ветвей; освоение и внедрение нового направления сердечно-сосудистой хирургии – гибридных вмешательств при клапанной патологии сердца или атеросклеротическом поражении магистральных сосудов. Впервые в Европе он внедрил операционный микроскоп и микрохирургическую технику в коронарную хирургию. Кроме того, впервые в стране создал школу отечественной коронарной микрохирургии.
Ренат Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
Он является автором около 500 научных работ, из них восемь монографий и 15 авторских свидетельств.
Акчурин – профессор по специальности "сердечно-сосудистая хирургия" (1991), академик РАН (2011), почетный академик Академий наук Башкортостана и Татарстана, ряда других академий, иностранный член Национальной академии наук Казахстана.
Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (2004), почетный профессор Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (2009).
Ренат Акчурин – лауреат Государственной премии СССР (1982) и Государственной премии РФ (2001). В 2004 году за участие в создании отечественного стабилизатора миокарда для операций коронарного шунтирования на работающем сердце Ренат Акчурин был награжден премией Правительства РФ и премиями Гран-при на Всемирных выставках изобретений и новаций, проходивших в Цюрихе (Швейцария), Брюсселе (Бельгия) и Сеуле (Южная Корея).
Среди наград Акчурина орден Почета (1996), орден Дружбы (2016), общественный орден Орла III степени (1997), орден Командора (Перу, 2000), международный орден имени Пола Харриса неправительственной организации Rotary International (1998), золотая медаль обществ изобретений Польши и Венгрии и др.
Ренат Акчурин – президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, член научного совета Всемирного общества ангиологов, Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии.
Член редакционного совета журнала "Вестник хирургии им. И.И. Грекова", журнала REJR (Российский электронный журнал лучевой диагностики).
Ренат Акчурин женат, двое сыновей – Максим (1973 года рождения) и Андрей (1978-2004).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Ренат АкчуринСправки
 
 
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