https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html

Представителя главы Алтайского края в заксобрании задержали за взятку

Представителя главы Алтайского края в заксобрании задержали за взятку

Представителя губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стеллу Штань задержали по подозрению в особо крупной взятке, в четверг ей... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:33

2021-04-01T10:33

2021-04-01T10:33

виктор томенко

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Представителя губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стеллу Штань задержали по подозрению в особо крупной взятке, в четверг ей планируют предъявить обвинение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Стеллу Штань задержали в среду по подозрению во взятке в особо крупном размере, сегодня ей планируют предъявить обвинение", - сказал источник.РИА Новости пока не удалось получить комментарий управления СК РФ по Алтайскому краю.Штань является представителем губернатора Виктора Томенко и правительства Алтайского края в законодательном собрании. Кандидат юридических наук. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

https://ria.ru/20210401/vzyatki-1603735714.html

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия