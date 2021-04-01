https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html
Представителя главы Алтайского края в заксобрании задержали за взятку
Представителя главы Алтайского края в заксобрании задержали за взятку
Представителя губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стеллу Штань задержали по подозрению в особо крупной взятке, в четверг ей... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:33
2021-04-01T10:33
2021-04-01T10:33
виктор томенко
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Представителя губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стеллу Штань задержали по подозрению в особо крупной взятке, в четверг ей планируют предъявить обвинение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Стеллу Штань задержали в среду по подозрению во взятке в особо крупном размере, сегодня ей планируют предъявить обвинение", - сказал источник.РИА Новости пока не удалось получить комментарий управления СК РФ по Алтайскому краю.Штань является представителем губернатора Виктора Томенко и правительства Алтайского края в законодательном собрании. Кандидат юридических наук. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
https://ria.ru/20210401/vzyatki-1603735714.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия