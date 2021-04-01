Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/vizy-1603731982.html
Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестанет выдавать визы
Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестанет выдавать визы
Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, сообщил посол США в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:47
2021-04-01T11:18
россия
джон салливан
владивосток
екатеринбург
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589108002_0:65:3270:1904_1920x0_80_0_0_61c20d3f059f8198c6a6ee05206927c3.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.Отныне всем россиянам будут оказывать услуги только в московском посольстве.Как говорится в заявлении дипломата, размещенном на официальном сайте американской дипмиссии, это решение приняли после консультаций с Госдепом "по результатам проверки безопасности диппредставительства США и условий работы персонала в России".В свою очередь, в официальном заявлении генконсула Эми Сторроу такой режим работы объясняется "значительными ограничениями" в количестве российских виз для американских дипломатических работников.Территория России условно поделена на три консульских округа. В Москве работает посольство США, еще два генеральных консульства действовали в Екатеринбурге и Владивостоке. Последнее временно закрыто. Это объяснили "оптимизацией работы дипломатической миссии".
https://ria.ru/20210331/ssha-1603706296.html
россия
владивосток
екатеринбург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589108002_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7c3d169fd53ed034e4ab94bd1e06df30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон салливан, владивосток, екатеринбург, сша

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестанет выдавать визы

08:47 01.04.2021 (обновлено: 11:18 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Екатеринбурге
Здание посольства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.
Отныне всем россиянам будут оказывать услуги только в московском посольстве.
Как говорится в заявлении дипломата, размещенном на официальном сайте американской дипмиссии, это решение приняли после консультаций с Госдепом "по результатам проверки безопасности диппредставительства США и условий работы персонала в России".
В свою очередь, в официальном заявлении генконсула Эми Сторроу такой режим работы объясняется "значительными ограничениями" в количестве российских виз для американских дипломатических работников.
Территория России условно поделена на три консульских округа. В Москве работает посольство США, еще два генеральных консульства действовали в Екатеринбурге и Владивостоке. Последнее временно закрыто. Это объяснили "оптимизацией работы дипломатической миссии".
Голосование в Совбезе ООН по резолюции по Сирии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 21:13
В США пообещали не давать поблажек странам "с неприемлемым курсом"
 
РоссияДжон СалливанВладивостокЕкатеринбургСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния