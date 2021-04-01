https://ria.ru/20210401/vizy-1603731982.html

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестанет выдавать визы

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестанет выдавать визы

Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, сообщил посол США в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:47

2021-04-01T08:47

2021-04-01T11:18

россия

джон салливан

владивосток

екатеринбург

сша

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.Отныне всем россиянам будут оказывать услуги только в московском посольстве.Как говорится в заявлении дипломата, размещенном на официальном сайте американской дипмиссии, это решение приняли после консультаций с Госдепом "по результатам проверки безопасности диппредставительства США и условий работы персонала в России".В свою очередь, в официальном заявлении генконсула Эми Сторроу такой режим работы объясняется "значительными ограничениями" в количестве российских виз для американских дипломатических работников.Территория России условно поделена на три консульских округа. В Москве работает посольство США, еще два генеральных консульства действовали в Екатеринбурге и Владивостоке. Последнее временно закрыто. Это объяснили "оптимизацией работы дипломатической миссии".

https://ria.ru/20210331/ssha-1603706296.html

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владивосток

екатеринбург

сша

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россия, джон салливан, владивосток, екатеринбург, сша